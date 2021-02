Intel Core i9-11900K in Single Core batte tutti, ecco i punteggi

Dopo i promettenti punteggi registrati su PassMark, che lasciavano presagire prestazioni Single-Core straordinarie, arrivano ulteriori conferme delle eccezionali capacità del prossimo processore top di gamma Intel Core i9-11900K.

Stavolta il responso arriva da Geekbench, che mostra la nuova CPU Rocket Lake in tandem con una scheda madre Gigabyte Z490 Aorus Master.

Risultati di tutto rispetto, che vanno decisamente a confermare il primato raggiunto in precedenza anche su altre piattaforme di benchmark. Su Geekbench il nuovo i9 raggiunge e supera i 1900 punti, circa il 35% in più del suo predecessore di decima generazione, pareggiandone le performance nei carichi multi-core.

Dando un'occhiata alle classifiche presenti sulla piattaforma, nessuna CPU desktop ha mai raggiunto un risultato simile in modalità single-core.

Osservando alcune fasi del test, si può notare come la CPU lavori principalmente sopra i 5.2 GHz, scendendo intorno ai 5.0 GHz solo sporadicamente. Non è chiaro se si tratti di qualche forma di overclock, tuttavia potrebbe anche essere una configurazione stock.

Sulla base di questi risultati, il processore di punta di Intel è in grado di offrire il 12-13% di prestazioni in più rispetto alla controparte Zen3, l'AMD Ryzen 5950X, per quanto riguarda le operazioni in single-core.

Sul fronte delle prestazioni multi-thread invece, la CPU con architettura Zen3 riesce a darci quasi il doppio delle prestazioni, con punteggi talvolta anche superiori del 50%.

Non è ancora stata ufficializzata una data di lancio per l'Intel Core i9-11900K, ma molto probabilmente le nuove CPU Intel Rocket Lake faranno il loro ingresso sul mercato nella seconda metà di marzo.