Intel Core i9-11900K si svela nel packaging grazie a un video unboxing

La serie di processori Intel Core di undicesima generazione presentati a metà marzo 2021 è sempre più nota al pubblico in vista del lancio ufficiale del 30 marzo 2021, grazie a diversi video unboxing in anteprima. Tra questi, uno in particolare ci mostra il modello top di gamma i9-11900K nel packaging rinnovato.

Come potete vedere dal video allegato a questo articolo, infatti, lo YouTuber Vassi Tech sembrerebbe essere entrato in possesso della CPU una settimana prima della fine dell’embargo e dell’inizio ufficiale della vendita nei negozi, grazie all’aiuto di un rivenditore che gli avrebbe procurato il prodotto in anticipo in seguito al suo preordine. In tale contesto, quindi, ha colto l’occasione per mostrare in anteprima mondiale come sarà il chip di punta.

Partiamo dalle specifiche: si parla di un processore dotato di 8 core e 16 thread, per una velocità di clock di base pari a 3,50 GHz, boost single-core a 5,30 GHz e boost all-core a 4,8 GHz. Il TDP è di 125 W, ma può raddoppiare rapidamente se overcloccato, mentre la cache totale è di 16 MB e non manca la grafica integrata Intel Xe con 32 EU (256 core). Infine, il chip si basa sull'architettura Cypress Cove a 14 nm, utilizza il socket LGA1200 che lo rende compatibile con le schede madri della serie 400 e presenta il supporto PCIe Gen 4.

Venendo al packaging, si tratta di una versione unica e nuova di zecca, differente dai chip ammiraglia lanciati negli ultimi anni in quanto si parla di una forma poligonale che presenta una copertura acrilica sui lati, rispettando quindi le prime immagini trapelate in rete a metà febbraio. Per sapere di più sulle prestazioni, però, sarà necessario attendere ancora qualche giorno in vista del rilascio delle recensioni.

Restando in tema Intel Rocket Lake, sono trapelati in rete anche i benchmark di Intel Core i5-11600KF e i5-11400F.