Intel Core i9-11900K vola negli overclock: sorpassati i 7 GHz?

Intel Core i9-11900K continua a sorprenderci: dopo essersi mostrato nel packaging completamente rinnovato, il nuovo processore top di gamma del colosso statunitense è apparso in altri benchmark e video dove viene effettuato l’overclock raggiungendo quote incredibili da tenere sott’occhio, oltre 7 GHz di frequenza di clock!

A ottenere questi risultati sarebbe stato l’overclocker firmatosi come “Rog-Fisher” che, come potete vedere dall’immagine in calce all’articolo, nella giornata di oggi avrebbe raggiunto 7047.88 MHz su un setup con scheda madre ASUS ROG Maximus XIII Apex. Non solo, ma stando alla classifica del sito web CPU-Z Validation il modello di punta della serie di CPU Rocket Lake-S gli avrebbe permesso di occupare tutti e tre i gradini del podio con risultati leggermente differenti l’uno dall’altro.

A quanto pare, però, questi risultati necessiterebbero ancora di conferme ufficiali e di controlli prima di essere definiti come il nuovo vero record nel database di CPU-Z. Nonostante ciò, altri utenti hanno già dimostrato che è possibile raggiungere una frequenza di clock leggermente più bassa pari a 6.5 GHz: il video che trovate allegato a questo articolo, pubblicato dallo YouTuber indiano PC Wale, è infatti dimostrazione effettiva del fatto che Intel Core i9-11900K è pronta a battere ogni record.

Scendendo nel dettaglio, gli overclocker in questione hanno ricevuto un BIOS XOC personalizzato da SafeDisk, un overclocker dalla Corea del Sud che lavora per ASUS, mentre il processore gli sarebbe stato fornito direttamente da Intel che, dunque, avrebbe posto loro un embargo riguardo il resto dei benchmark. Se non altro, questa è ottima pubblicità per il nuovo prodotto ammiraglia della società statunitense.

Non ci resta quindi che aspettare la fatidica data del 30 marzo 2021 per vedere ogni ulteriore dettaglio dell’intera gamma di processori Intel, di cui recentemente sono trapelati online i benchmark di Intel Core i5-11600KF e i5-11400F.