Intel Core i9-12900HK, dodicesima generazione da primato anche su notebook

Dopo un'occhiata preliminare alle prestazioni dell'Intel Core i5 12600K nei primi benchmark, ci spostiamo sul segmento mobile per osservare, finalmente, quelle che sembrano essere le prestazioni dell'i9-12900HK, la soluzione high-end per laptop di nuova generazione.

Abbiamo a più riprese parlato delle modifiche sostanziali che apporterà Alder Lake sul mercato, dal momento che si tratta della prima architettura ibrida a sbarcare sul mercato desktop proponendo soluzioni ad alte prestazioni e quanto mostrato dall'Intel Core i9 12900K nei benchmark gaming rappresenta, sebbene ancora non in veste ufficiale, un'ottima premessa.

Adesso abbiamo finalmente modo di dare un'occhiata ai punteggi ottenuti su GeekBench dal top di gamma per notebook di dodicesima generazione, o Intel Alder Lake-P. L'i9.12900HK offrirà 14 Core e 20 Thread, presumibilmente suddivisi in 10 Core con microarchitettura Performance-Core e i rispettivi 10 Thread più 4 Core con microarchitettura Efficient-Core.

La frequenza di base, riportata nelle schermate emerse in rete, è di 2.90 GHz. Questo dovrebbe essere il limite minimo di riferimento per i Core Efficient-Core. Quanto ai risultati, questa CPU raggiunge 1851 punti in Single-Core e 13256 punti in Multi-Core.

Quanto registrato, com'era facilmente preventivabile, supera agevolmente i punteggi della precedente generazione, nonché quanto ottenuto - e di un generoso margine - dal Ryzen 9 5980HX. Ciò che forse potrebbe stupire di più è, invece, il primato sui risultati ottenuti dal processore Apple M1 Max.