Intel Core i9-12900K oltre gli 8GHz? Si, ma era soltanto un bug

A distanza di appena qualche ora dall'annuncio del nuovo record di overclock per il 12900K, che avrebbe sfondato il muro degli 8GHz, finalmente scopriamo qualche dettaglio in più su quello che, in realtà, sembrerebbe essere stato solo un clamoroso bug.

Come riportato dai ragazzi di KitGuru, infatti, questa falla consentiva di ottenere risultati improbabili, in alcuni casi anche fino ai 10GHz. Intel ha lavorato rapidamente a una patch, sfornando un aggiornamento per il microcodice in tempi rapidissimi.

Come diretta conseguenza, anche CPU-Z è stato aggiornato con delle verifiche aggiuntive che consentissero di evitare la validazione di questi risultati falsati con frequenze eccezionalmente elevate.

I test reali hanno dimostrato che il nuovo i9 di Intel è in grado di raggiungere comunque valori impressionanti, talvolta anche fino a 7.5GHz, ma quanto pubblicato da HiCookie viene osservato con sospetto.

Infatti, se in possesso del codice sorgente del firmware della scheda madre, è possibile evitare i controlli aggiuntivi di CPU-Z e procedere con la classica validazione, nonostante i risultati siano evidentemente non realistici.

Genuini, invece, i risultati dei recenti record mondiali di benchmark per il 12900K su Geekbench.

Come suggerito dal noto overclocker Der8auer, per scongiurare il rischio che tale bug possa inquinare i risultati globali del processore, HWBot aggiungerà presto dei controlli aggiuntivi per scoprire i risultati falsati pubblicati in maniera forzata per provvedere a emanare dei ban a vita agli overclocker che proveranno violare questi termini.