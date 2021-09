Intel Core i9-12900K Alder Lake appare in nuovi benchmark: +38,6% su Ryzen 9 5950X?

A pochi giorni dal leak dell’intera lineup di CPU Intel Alder Lake Serie T, soluzioni a basso consumo della dodicesima generazione di processori del colosso di Pat Gelsinger, in rete sono apparsi i risultati dei benchmark dell’ammiraglia Intel Core i9-12900K sul titolo Ashes of the Singularity, e che risultati!

Grazie all’informatore HXL e a uno dei suoi ultimi tweet, visibile in calce all’articolo, possiamo vedere come il prossimo processore di fascia alta di casa Intel se la sia cavata in uno dei videogiochi più utilizzati da chi effettua benchmark. Ebbene, nel database risultavano esserci ben 11 voci dedicate alla CPU Intel Core i9-12900K, dove però mancavano le specifiche della scheda grafica e del sistema operativo utilizzato. Questi dettagli sarebbero particolarmente importanti in quanto ci permetterebbe di capire se si tratta di hardware overcloccato e di test su Windows 11, sistema operativo che risulta già essere particolarmente ottimizzato per Alder Lake.

In ogni caso, vediamo i risultati pubblicati: la CPU Intel Core i9-12900K con una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 ha ottenuto 14.000 punti nel preset High 1440p nella versione 3.10.191346.0 del software benchmark, mantenendo una media di 160 FPS. Il parametro di paragone che ci interessa è il processore rivale Ryzen 9 5950X, ammiraglia d’ultima generazione che però ha ottenuto 10.100 punti con la medesima configurazione: in altre parole, si parla di performance maggiori del 38,6% per la nuova ammiraglia Intel.

Tuttavia, senza conoscere nel dettaglio le impostazioni lato hardware e software non possiamo definire la CPU Intel Core i9-12900K come chiara vincitrice di questo “scontro”, soprattutto considerato che si tratta di un singolo benchmark sui tanti effettuabili e valutabili. Insomma, consigliamo di prendere questi dati con le pinze in attesa di ulteriori test e, soprattutto, dei benchmark in seguito al lancio ufficiale.

Restando nel mondo Intel, recentemente il responsabile dell'area EMEA della società, Maurits Tichelman, ha cercato di rispondere ai quesiti sulla carenza di chip sul mercato globale.