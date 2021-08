Intel Core i9-12900K Alder Lake si mostra di nuovo: 16 core e 3,65 GHz?

Se qualche giorno fa in rete è stata avvistata la CPU Intel Core i7-12700K della gamma Alder Lake, attesa per il futuro lancio sul mercato, recentemente nel database UserBenchmark gli utenti hanno individuato un nuovo processore della serie Alder Lake, presumibilmente la variante top di gamma Intel Core i9-12900K.

Come ripreso anche da Wccftech, il nome esatto della CPU non è noto, eppure i dati del campione sembrano parlare molto chiaro anche alla luce delle indiscrezioni di mercato precedenti: il campione in questione è dotato di 16 core, di cui 8 basati su Golden Cove e 8 basati sull'architettura Goldmont, per un totale di 24 thread, di cui 16 dal chip ad alte prestazioni e 8 dai core ad alta efficienza energetica. Inoltre, si parla di un totale di 30 MB di cache L3.

Parlando delle velocità di clock, invece, si osservano la frequenza base di 1,80 GHz e la frequenza Boost a 3,65 GHz; ci si possono aspettare, però, numeri più elevati al momento dell’approdo sul mercato della CPU definitiva. Le indiscrezioni di metà luglio parlavano infatti di una frequenza Boost pari a 5.0-5.3 GHz per i core ad alte prestazioni e 3.7-3.9 GHz per i core ad alta efficienza energetica, ma comunque sono dati da prendere con le pinze. Ricordiamo infine che la piattaforma di test era il PC desktop HP OMEN 45L con 16 GB di memoria RAM DDR4 a 3200 MHz, con scheda madre da test preliminare.

Restando nel mondo Intel, la società si è aggiudicata il nodo a 3nm di TSMC che, probabilmente, utilizzerà per produrre la sua prima GPU top di gamma.