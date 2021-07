Intel Core i9-12900K Alder Lake trapela nei primi dettagli: clock massimo a 5,3 GHz?

I processori ibridi Intel Alder Lake dovrebbero giungere attorno ad Halloween 2021 svelando al pubblico la potenza dell’architettura ibrida big.LITTLE, ma in rete ci sono già i primi leak riguardanti la frequenza di clock che dovrebbe raggiungere, assieme anche a qualche dettaglio per altre CPU della medesima gamma.

Come ripreso da VideoCardz, nel forum cinese di NGA un utente avrebbe parlato nel dettaglio di una CPU per test della gamma Alder Lake, ovvero il modello Intel Core i9-12900K con 8 core grandi ad alte prestazioni e 8 piccoli ad alta efficienza. I dati ottenuti parlerebbero di clock di base pari a 3,9 GHz e Boost clock di 5,3 GHz o, comunque, superiori ai 5,0 GHz ma inferiori a quota 5,5 GHz.

Non mancano poi altri dettagli relativi a ulteriori processori della serie Core di dodicesima generazione, presumibilmente provati su Cinebench R20 nei test multi-core: nel caso di Intel Core i9-12900K si parla di punteggi superiori a 11.000 punti, che dunque permetterebbero di superare il processore AMD Ryzen 9 5950X; altrimenti, nel caso di Intel Core i7-12700K (8 core grandi e 4 piccoli) si parla di 9.500 punti e per Intel Core i5-12600K si parla di 7.400 punti. Viene specificato, infine, che per ottenere i massimi benefici dalla tecnologia ibrida è necessario avere Windows 11, un dettaglio molto particolare ma di cui non sono note maggiori informazioni.

Insomma, per la serie di CPU desktop Intel Core di dodicesima generazione le premesse sembrano decisamente buone, ma si tratta comunque di leak da prendere con le pinze. L’unico modo per sapere ogni dettaglio sarà attendere l’evento di lancio previsto dai tipster per l’autunno-inverno 2021.

Ricordiamo, infine, che a maggio su Geekbench era apparso anche un altro modello con 6 core grandi e 8 piccoli, di cui sono state svelate quindi le possibili prestazioni.