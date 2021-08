Intel Core i9-12900K, avvistato con la scheda madre Asus ROG Strix Z690-E

A distanza di una manciata di ore dall'enorme leak che ha consegnato al web tutti i chipset per processori Intel Alder Lake, uno di questi si affaccia nuovamente sul web, più precisamente nel database di PugetBench, in ottima compagnia.

Il chipset Z690 sarà probabilmente il primo ad arrivare sul mercato assieme ai nuovi processori, così come accaduto anche in altre occasioni. Mentre attendiamo dunque l'annuncio ufficiale della dodicesima generazione di Intel, la cui architettura ibrida è stata illustrata qualche giorno fa nel corso dell'Architecture Day 2021, sul noto portale di Puget Systems è apparsa un'interessante accoppiata.

Stiamo parlando del processore di fascia alta Intel Core i9-12900K e della scheda madre high end Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi, accompagnati da 64GB di RAM DDR5-4800. Il comparto grafico è invece coperto dalla RTX 3090 di NVIDIA.

I punteggi ottenuti sullo strumento PugetBench per Adobe After Effects indicano 1541 punti di minima e 1575 di massima. Messi in relazione con quanto già registrato dalle attuali generazioni, si evince una supremazia pressoché totale rispetto all'attuale database, ma occorre sottolineare che l'enorme discrepanza fra le configurazioni non consente paragoni diretti attendibili. Fa invece discutere il punteggio di un sistema composto dall'i9-11900K con RTX 3090 che riesce a raggiungere un punteggio di 1548 punti. Come suggerito dalla fonte, in questo caso potrebbe trattarsi di un test interno effettuato dallo stesso team, vista la presenza, anche in questo caso, di una scheda madre Asus.