Intel Core i9-12900K batte tutti: i benchmark sono da record mondiale!

Intel ha finalmente annunciato le CPU Alder Lake di dodicesima generazione, dopo mesi di rumor e leak relativi alle componenti, le cui specifiche erano quasi del tutto note agli utenti. Poco dopo l'annuncio, l'esperto di Tom's Hardware Allen "Splave" Golibersuch ha utilizzato le nuove CPU per infrangere alcuni record mondiali nei benchmark.

Per la sua impresa, Golibersuch ha utilizzato un Intel Core i9-12900K, la CPU più potente della linea Alder Lake, che aveva mostrato di superare tutte le altre CPU Intel e AMD nei primi benchmark. L'esperto di overclocking è riuscito a spingere il processore fino ad una frequenza di clock di 6.8 GHz sui P-Core, ovvero i core "performance", e di 5.3 GHz sugli E-Core, cioè i core "efficiency". Normalmente, le frequenze di clock del processore si attestano a 5.2 GHz su P-Core e a 3.9 GHz su E-Core: in altre parole, l'overclock della CPU ha portato ad un miglioramento di più del 30% delle performance complessive.

Per raggiungere questi risultati, Golibersuch ha usato una scheda madre ASRock Z690 Aqua OC Edition, che al momento è in edizione limitata a sole 500 unità. La RAM prescelta per il test è stata una DDR5-4800 di Klevv, mentre l’alimentatore era un EVGA SuperNOVA 1600W.

La performance ottenuta da Tom’s Hardware ha ottenuto un punteggio record sia in single-core che in multi-core su GeekBench 4, GeekBench 5 e XTU 2.0, anche se in quest’ultimo caso è stato necessario ridurre la frequenza di clock dei P-Core a 6.7 GHz per evitare problemi di stabilità nella build. In questo modo, Intel Core i9-12900K ha sorpassato sia l’Intel Core i9-11900K che l’AMD Ryzen 9 5950X, che detenevano rispettivamente il primato in single core e il multicore. Ecco le statistiche delle tre CPU su Geekbench 5 per un confronto:

Intel Core i9-11900K (single-core): 2.309 punti

Intel Core i9-12900K (single-core): 2.740 punti (+19%)

AMD Ryzen 9 5950X (multi-core): 20.929 punti

Intel Core i9-12900K (multi-core): 26.649 punti (+27%)

Se volete dare un’occhiata ai punteggi complessivi di Intel Core i9-12900K su GeekBench 4, GeekBench 5 e XTU 2.0, vi invitiamo a dare un’occhiata al link e all’immagine in calce. Intanto, i nuovi processori della linea Alder Lake possono essere preordinati, mentre la loro uscita è prevista per il 4 novembre. Il prezzo americano di Intel Core i9-12900K è di 589 Dollari, soli 40 Dollari in più del i9-11900K di undicesima generazione e ben 200 Dollari in meno dell’AMD Ryzen 9 5950X.