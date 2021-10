Intel Core i9-12900K: ecco i nuovi benchmark, sarà la CPU più potente sul mercato?

Intel Core i9-129000K è la prossima CPU Alder Lake di Intel, e sarà lanciato con ogni probabilità a inizio 2022. Il processore è emerso per la prima volta alcuni mesi fa, mentre i benchmark di Intel Core i9-12900K risalgono allo scorso settembre, quando un test su Cinebench R23 mostrava una CPU in grado di dare filo da torcere ai top di gamma AMD.

Ora, grazie al lavoro di WCCFTech, sono emersi online nuovi benchmark della CPU Intel, che ne confermano le caratteristiche impressionanti. In particolare, il portale riporta un test svolto dall'utente Enthusiast Citizen, che ha provato un Intel Core i9-129000K insieme ad una GPU Radeon RX 6600. La build di test è stata completata da una scheda madre AsRock Z690 Steel Legend e da una memoria ZADAK DDR5-3866.

Il benchmark è stato svolto su 3DMark, usando le demo Time Spy e Fire Strike e mostrano un punteggio finale elevatissimo: sulla scala di WCCFTech, infatti, Intel Core i9-12900K raggiunge quasi i 18.000 punti, di gran lunga superiori ai 14.000 circa di Intel Core i9-10900K e ai 13.800 di AMD Ryzen 9 5950X.

Enthusiast Citizen ha anche svolto una prova della CPU su Forza Horizon 4: nel gioco, il Core i9-12900K ha registrato ben 193 FPS su Windows 11, mentre un AMD Ryzen 9 5950X ha toccato i 189 FPS con la stessa build ma su Windows 10, per via dei recenti problemi delle CPU AMD con Windows 11. Anche su altri giochi la CPU sembra cavarsela particolarmente bene: la build permette infatti di raggiungere i 252 FPS su Rainbow Six Siege e i 112 FPS su Shadow of the Tomb Raider, in entrambi i casi con risoluzione 1080p.

La data di uscira di Intel Core i9-12900K dovrebbe essere annunciata durante l'evento Intel Innovation del 27-28 ottobre, mentre i suoi prezzi sono trapelati online per errore su Amazon Olanda.