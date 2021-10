Intel Core i9-12900K, ecco la confezione retail: all'interno ci sarà un wafer?

Dopo aver visto i primi, incredibili benchmark del processore Intel i9-12900K, che sembra voler stabilire nuove gerarchie nel mercato consumer, a ormai poche settimane dall'atteso lancio dei nuovi processori Alder Lake è apparsa in rete la confezione di vendita.

Il box retail illustrato in foto sembra voler abbandonare le curiose diagonali di Rocket Lake per tornare su delle linee più regolari, ma nel complesso assolutamente non ordinarie.

Come possiamo notare, infatti, sui lati della scatola si aprono delle finestre che lasciano intravedere qualcosa. Ebbene, quello che spunta lateralmente sembra proprio essere un wafer, ovvero una piastra del tutto simile a quelle che vengono utilizzate per la produzione dei semiconduttori. Un curioso abbinamento, che in qualche modo ammicca senza troppi giri di parole all'enorme crisi della produzione con cui il mercato ha dovuto fare i conti nell'ultimo anno.

Tra l'altro, Intel è stato uno dei brand che in assoluto hanno saputo fronteggiare la questione con maggiore efficienza, frutto degli enormi investimenti effettuati dal colosso americano nell'internalizzazione delle linee di produzione all'interno di stabilimenti di proprietà.

Le immagini, apparse su Videocardz, sembrano evidenziare la presenza fisica di questo elemento ma, naturalmente, è tutto da confermare.

Nel frattempo, ricordiamo che di recente sono apparse in rete anche le prime foto reali del socket LGA-1700 che ospiterà i processori di dodicesima generazione.