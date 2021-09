Intel Core i9-12900K, è già primato: +27% sul Ryzen 9 5950X su CPU-Z

Delle incredibili prestazioni del nuovo i9-12900K si è già abbondantemente parlato attraverso i benchmark che ormai appaiono a ritmo costante in rete. Gli ultimi in ordine cronologico arrivano direttamente da CPU-Z.

Lo strumento di benchmark integrato nel noto tool freeware CPU-Z permette di effettuare test sia in scenari Single Thread che Multi Thread. Mentre da un lato è ormai risaputo che con il passaggio alla nuova architettura Intel è riuscita a colmare il gap in modalità Multi-Thread, i nuovi risultati apparsi in rete mettono sotto i riflettori le performance sulla modalità a Core singolo.

Ebbene, nei benchmark sintetici presi in considerazione l'Intel Core i9-12900K supera del 27% il Ryzen 9 5950X con un punteggio di 825 punti contro i 648 del diretto avversario.

Questo punteggio non determina solo un netto distacco rispetto al concorrente più agguerrito, ma anche un predominio pressoché totale su qualunque processore consumer attualmente in commercio e un miglioramento rispetto all'attuale flagship Intel, ovvero l'i9-11900K, di circa il 20%.

In termini di prestazioni Multi-Thread, il punteggio ottenuto è stato oscurato nel numero ma, come è possibile evincere dall'ampiezza della barra, le differenze con il 5950X sembrerebbero minime. Nel frattempo, in rete sono apparsi anche gli SKU di tutta la lineup Intel Alder Lake-S Serie T.