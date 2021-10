Intel Core i9-12900K, ecco finalmente i primi benchmark nel gaming

La prossima generazione di processori Intel, con la sua vociferata architettura ibrida, avrà un occhio di riguardo per il bilanciamento energetico. Questo è vero in parte, dal momento che le prestazioni saranno comunque un tassello di primo piano, sia nel gaming che nelle attività professionali.

Dopo aver dato un'occhiata ai benchmark che stabiliscono il primato del 12900K sul Ryzen 9 5950X, sono finalmente apparsi in rete anche i primi screenshot delle performance in-game della prossima CPU flagship di casa Intel. La configurazione usata per il test conta anche di una scheda madre ASRock Z690 Steel Legend con RAM DDR5-3866 in modalità Gear1. Il comparto grafico è invece affidato alla Radeon RX 6600, mentre la risoluzione utilizzata nei testi è 1080p.

Stando alle immagini, l'i9-12900K raggiunge i 17915 punti su Time Spy, nel punteggio relativo alla CPU, dove la miglior proposta di AMD con il Ryzen 9 5950X si ferma a "soli" 13780 punti, quasi appaiato con l'i9-11900K.

I test più interessanti però sono i successivi, dal momento che si tratta dei benchmark sintetici nei titoli provvisti di appositi strumenti standardizzati. Primo fra tutti Forza Horizon 4, dove l'i9-12900K su Windows 11 riesce a sfoderare 193 fps. Nello stesso test, su Windows 10, il Ryzen 9 5950X raggiunge 189 fps.

Su Rainbow Six Siege il framerate medio è di 252 fps. Su Shadow of the Tomb Raider, invece, siamo nell'ordine dei 112 FPS, sempre a 1080p. In questi test, purtroppo, non sono presenti comparative.

Chi invece è ansioso di scoprire come se la cava il prossimo processore entry level di Intel, anche l'i5 12400K è apparso nei primi benchmark.