Intel Core i9-12900K di nuovo sotto i riflettori: le foto dei sample venduti sottobanco

In una giornata ricca di immagini, in cui la protagonista assoluta è stata la nuova GPU Intel ARC Alchemist apparsa in foto in quello che potrebbe seriamente essere il suo design Reference definitivo, ecco che emergono in rete anche alcuni scatti del prossimo processore top di gamma Alder Lake.

Quello apparso nelle ultime ore sembrerebbe essere il nuovo Intel Core i9-12900K in veste di uno dei primi Engineering Sample, il QX7H o ES2. Il processore è stato acquistato sul mercato dell'usato cinese da YuuKi_AnS, il quale ha anche chiarito che si tratta proprio di quel modello.

Si tratta, in ogni caso, un un sample di secondo livello, seguito poi da un terzo livello ES3 e poi dal cosiddetto Qualification Sample, estremamente vicino al prodotto finale. Di fatto, un modello ES2 rappresenta una variante per certi versi primordiale del prodotto, con un microcodice non aggiornabile e pertanto quasi del tutto inutilizzabile.

In realtà, la rivendita di tali processori non è del tutto legale, ma chi riesce a ottenerli, spesso gli stessi progettisti degli OEM, tendono a immetterli nel mercato nero una volta consegnate le iterazioni più recenti, che rendono questi sample del tutto obsoleti.

Ricordiamo che nella dodicesima generazione Alder Lake avremo a che fare con una doppia microarchitettura, pertanto il nuovo Intel Core i9-12900K avrà 8 unità di tipo Efficient-Core a 8 Thread e 8 di tipo Performance-Core a 16 Thread. In totale avremo di fronte una CPU a 16 Core a 24 Thread con un occhio rivolto alle prestazioni e uno all'efficienza energetica nei task più conservativi. Insomma, questa nuova famiglia di CPU sarà una grande novità davvero per tutti e per questo motivo Intel ha progettato dei nuovi dissipatori stock.