Intel a caccia del primato con Core i9-12900K: i benchmark sono impressionanti!

Qualche giorno fa, il nuovo Intel Core i9 12900K era comparso online su un benchmark del database Ashes of the Singularity. L'utente di Twitter REHWK ha pubblicato un secondo benchmark della CPU Alder Lake, che ne mostra la potenza comparandolo ai top di gamma AMD.

Il benchmark di REHWK è stato svolto su Cinebench R23 e ha dato risultati impressionanti: il test ha confermato che Intel Core i9-12900K sarà una CPU da 16 core e ha aggiunto nuove informazioni sul processore, che avrà una velocità massima di clock di 5.3 GHz, una cache L3 da 30 MB e un TDP di 125 W.

Il punteggio raggiunto dalla CPU è pari a 30.549 punti: la CPU Alder Lake è la prima componente per il pubblico che supera la soglia dei 30.000 punti su Cinebech R23, collocandosi al di sopra di AMD Ryzen 9 5950X, che ha ottenuto un punteggio di 28.647 punti. Ciò significa che la CPU Intel dovrebbe essere almeno il 7% più veloce dell'attuale top di gamma di AMD.

Se i risultati fossero confermati, la nuova serie di CPU Intel avrebbe i numeri per contendere ad AMD il primato di vendite di processori di fascia alta, almeno finché quest'ultima non annuncerà i nuovi chip dotati di V-Cache 3D, la cui presentazione dovrebbe avvenire tra il fine del 2021 e l'inizio del 2022. Rimane tuttavia da verificare quale sarà il prezzo delle nuove CPU Alder Lake, e soprattutto se esse saranno davvero competitive sul mercato.

Il lancio delle nuove CPU Intel è programmato per novembre, insieme ai kit di RAM DDR5 e alle schede madri della serie Z690. Le date di lancio dei prodotti rimangono comunque piuttosto incerte per via della crisi dei semiconduttori: la stessa Intel ha prospettato scarsità di componenti fino al 2023.