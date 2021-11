Intel Core i9-12900K stabilisce un nuovo record mondiale, arriva a 8.3 GHz in overclock!

Sono passati solo pochi giorni dalla presentazione delle CPU Intel Alder Lake, ma i fortunati che hanno già ricevuto le componenti stanno portando avanti degli esperimenti per testarne la potenza. Dopo l'overclock da record mondiale dell'Intel Core i9-12900K di Tom's Hardware, un altro esperto ha spinto persino più in là la CPU Intel.

L'overclocker HiCookie ha infatti battuto il precedente record di overclock sull'Intel Core i9-12900K spingendo la CPU fino a una velocità di 8 GHz in una build dotata di una scheda madre AORUS Z690, di una RAM DDR5 da 4.800 MHz e di un raffreddamento ad azoto liquido. Il risultato ottenuto da HiCookie è stato condiviso online dal profilo Twitter di AORUS Spagna con il tweet che trovate in calce a questa notizia.

Nelle stesse condizioni, HiCookie ha anche ottenuto un altro risultato impressionante, ovvero l'overclock della RAM da 4.800 MHz a 8.300 MHz, sempre utilizzando il raffreddamento ad azoto liquido.

L'impresa di HiCookie dimostra che l'Intel Core i9-12900K è un'ottima CPU per l'overclocking, arrivando a delle frequenze molto maggiori rispetto ai predecessori, poiché l'Intel Core i9-11900K si fermava a 7,3 GHz e l'Intel Core i9-10900K non superava i 7,7 GHz. Bisogna poi tenere presente che le CPU Alder Lake non sono ancora sul mercato per i consumatori, perciò i tentativi di overclocking portati avanti finora sono stati effettuati in collaborazione con testate giornalistiche o aziende specializzate. Probabilmente, quando i processori Intel di dodicesima generazione saranno in vendita, altri fan riusciranno a oltrepassare la soglia degli 8 GHz di frequenza.

Il record di HiCookie è stato supportato da Gigabyte, che ha fornito una scheda madre Z690 AORUS Tachyon pensata per l'overclocking. Allo stesso modo, la RAM è stata fornita da Gigabyte, e in questo caso si trattava di una GP-ARS32G6D5 con frequenza standard di 4.800 MHz: anche in questo caso, l'overclocker ha stabilito un record mondiale, superando la soglia-limite degli 8.000 MHz e arrivando a 8.300 MHz.