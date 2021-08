Intel Core i9-12900K supera agevolmente il Ryzen 9 5950X in tutte le modalità

Dopo i primi interessanti benchmark del prossimo i9-12900K, in rete sono apparsi dei nuovi punteggi relativi al processore più potente della prossima generazione, il cui lancio dovrebbe avvenire intorno alla fine del mese di settembre 2021.

Benché imminente, Intel è riuscita finora a tenere a freno eventuali fughe di notizie. Dopo la comparsa del primo sample dell'i7-12700K di ieri però, era lecito aspettarsi novità anche sul top di gamma.

Nel giro di una manciata di ore quindi, eccoci al cospetto di una nuova tornata di benchmark dell'Intel Core i9-12900K su Geekbench. I nuovi punteggi parlano chiaramente di un nuovo leader assoluto del mercato. In Single-Core lo score si attesta sui 1893 punti, mentre nelle attività Multi-Core i punti sono ben 17299.

Un salto impressionante sia generazionale, sia nei confronti degli avversari. Basti pensare che, sebbene i punti di differenza con l'i9-11900K in Single-Core siano una manciata, nelle attività a più Core la differenza è di oltre 6000 punti.

Un salto talmente elevato che ha consentito al nuovo i9 Alder Lake di superare persino il processore da gaming attualmente più potente sulla piazza, l'AMD Ryzen 9 5950X e i suoi 16724 punti.

Nel complesso, la differenza con quest'ultimo si attesta sul 12% in Single-Core e sul 3% in Multi-Core. Ricordiamo che il 12900K sarà la soluzione flagship della prossima generazione Intel, il primo top di gamma a presentare un'architettura ibrida in grado di sfoderare ottime performance ma anche un bilanciamento energetico migliorato. I core saranno 16, di cui 8 con microarchitettura Performance-Core e altri 8 di tipo Efficient-Core. Il supporto sarà garantito sia per memorie DDR4 che per il nuovo standard DDR5, ma sarà naturalmente subordinato anche alla compatibilità della scheda madre che si andrà a scegliere.

Per maggiori informazioni sulla prossima generazione, suggeriamo di dare un'occhiata ai dettagli svelati da Intel sull'architettura dei processori Intel Alder Lake.