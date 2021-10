Intel, il nuovo Core i9-12900K già in vendita? Ecco il primo unboxing

Una storia già vista in occasione dell'undicesima generazione, quando l'i7 11700K è stato venduto in anticipo prima del lancio da uno store tedesco. La notizia di oggi è ancora da circoscrivere, ma sembra che i primi utenti abbiano già ricevuto l'i9-12900K.

A mostrare le prime foto del prodotto retail è stato l'utente Reddit Seby9123, che racconta di essere riuscito a ordinarlo senza particolari difficoltà due settimane prima della data di lancio di Intel Alder Lake.

Sempre in base alle parole dell'utente, il costo al dettaglio sarebbe stato di 610 dollari per singolo pezzo. Nessun riferimento, invece, al commerciante. Quanto all'unboxing, troverete tutte le foto in calce alla notizia, come sempre.

Le foto confermano e sottoscrivono quanto emerso in precedenza sulla confezione e sulla dotazione del modello top di gamma di dodicesima generazione Intel. Una confezione che include al suo interno anche un trofeo, ovvero un wafer commemorativo, probabilmente per celebrare l'avvento della nuova era per il produttore americano, alle prese con la sua prima generazione di processori a doppia microarchitettura.

Nelle foto viene mostrato chiaramente il nome e il modello del processore ed è ben visibile la tanto chiacchierata forma rettangolare delle nuove CPU, che ha richiesto anche il cambio di socket. Queste CPU, infatti, saranno compatibili solo con le schede madri con chipset Intel di Serie 600. Ricordiamo che l'annuncio dovrebbe avvenire il 27 ottobre 2021 contestualmente all'apertura dei preordini, mentre le spedizioni dovrebbero iniziare il 4 novembre.