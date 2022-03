Intel Core i9-12900KS compare online per errore: alcuni fortunati l'hanno già acquistato

Solo pochi giorni fa è comparso online il primo benchmark dell'Intel Core i9-12900KS, la nuova proposta top di gamma di Intel che dovrebbe persino surclassare l'Intel Core i9-12900K. Pare che l'uscita della CPU, fugacemente menzionata da Intel al CES 2022, sia ormai vicina, tanto che alcuni fortunati utenti sembrano averla già ricevuta.

A quanto pare, infatti, un rivenditore americano, Bottom Line Telecommunications, ha messo in vendita la CPU Intel sul proprio sito web con diversi giorni di anticipo rispetto al lancio ufficiale e, dopo essersi accorto dell'errore, avrebbe rimosso la pagina dedicata al processore dal proprio negozio online. Fortunatamente, però, l'esperto di informatica Daginatsuko è riuscito a effettuare uno screenshot della pagina prima che scomparisse.

Potete dare un'occhiata allo screenshot in calce, ma non è finita qui: Daginatsuko è infatti riuscito a comprare un Intel Core i9-12900KS ancora prima dell'ufficializzazione della sua esistenza e dell'annuncio della sua data di lancio da parte della stessa Intel. Diversi sembrano poi essere i fortunati utenti che hanno già ricevuto una delle nuove CPU Intel, come dimostra la galleria fotografica che vedete in calce.

Il prezzo di acquisto del chip da parte dei pochi che sono riusciti ad accaparrarselo pare attestarsi intorno ai 790 Dollari, decisamente superiore a quello di mercato dell'Intel Core i9-12900K, che al momento viene venduto in Europa con prezzi attorno ai 570 Euro (630 Dollari).

In termini tecnici, la CPU dovrebbe avere un totale di 16 Core, di cui 8 P-Core con architettura Golden Clove e 8 E-Core con architettura Gracemont. I Core Golden Clove dovrebbero avere una frequenza massima di 5,5 GHz, mentre gli E-Core dovrebbero arrivare fino a 3,90 GHz di clock. Infine, la CPU avrà 30 MB di Cache L3: nel complesso, queste caratteristiche tecniche dovrebbero garantire al processore un miglioramento prestazionale del 5% in Single-Thread e del 10% in Multi-Thread rispetto all'i9-12900K attualmente in commercio.

Considerato che anche la CPU AMD Ryzen 7 5800X3D dovrebbe uscire prossimamente, non è così strano pensare che l'Intel Core i9-12900KS arrivi ad aprile nei negozi, in tempo per contestare il nuovo processore top di gamma di AMD, il cui lancio è rumoreggiato per il 20 aprile.