Intel Core i9-12900KS da paura: è la miglior CPU Alder Lake secondo il primo benchmark

Lo scorso dicembre abbiamo scoperto che Intel lancerà il Core i9-12900KS, CPU top di gamma della linea Alder Lake che mira a togliere la corona di processore flagship all'Intel Core i9-12900K. Oggi, per la prima volta, siamo entrati in possesso di un benchmark dell'Intel Core i9-12900KS, che ci dà un'idea della potenza della componente.

Il benchmark del Core i9-12900KS è l'ultima informazione mancante sulla CPU, con l'eccezione della sua data d'uscita ufficiale, ovviamente: la scheda tecnica del processo Alder Lake, infatti, è trapelata solo un paio di settimane fa, completando il panorama delle informazioni a nostra disposizione sulla CPU.

A quanto pare, il Core i9-12900KS avrà un clock di base di 3.4 GHz e un boost a 5.2 GHz sui P-Core: a conti fatti, si tratta di frequenze in entrambi i casi superiori di 200 MHz rispetto a quelle dell'attuale top di gamma, l'Intel Core i9-12900K.

Le differenze tra i due processori, in termini di performance, comunque, non saranno abissali. Anzi, stando a quanto riporta il primo benchmark dell'Intel Core i9-12900K su Geekbench, i valori delle due CPU sono decisamente simili. In particolare, i valori registrati dal test sono i seguenti:

Intel Core i9-12900KS: 2.080 Punti (Single-Core), 19.010 Punti (Multi-Core)

Intel Core i9-12900K: 1.998 Punti (Single-Core), 17.151 Punti (Multi-Core)

Ryzen 9 5950X: 1.686 Punti (Single-Core), 16.567 Punti (Multi-Core)

Fatte le dovute percentuali, ciò significa che in Single-Core il miglioramento è del 4,1% rispetto al Core i9-12900K e del 23,4% rispetto all'ultima CPU flagship di AMD. Più marcata è invece la differenza in Multi-Core, dove l'Intel Core i9-12900KS supera dell'11% il top di gamma Intel e del 14,7% quello del Team Rosso. Le performance del processore si avvicinano a quelle dell'AMD Ryzen Threadripper 3960X, che supera comunque il Core i9-12900KS del 4,6% in Multi-Core.