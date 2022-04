Intel Core i9-12900KS fa paura: raggiunti 7,45 GHz in overclock

L’annuncio del processore Intel Core i9-12900KS è avvenuto a fine marzo 2022 e ha sorpreso tutti con una semplice dichiarazione: è il “processore più veloce al mondo”. È davvero così? Gli appassionati overclocker hanno cercato di portarla al limite e, ora come ora, i risultati sono decisamente convincenti.

Osservando nel dettaglio la tabella dei benchmark offerta da HWBot il tutto risulta piuttosto chiaro: la CPU Core i9-12900KS di punta di Intel è riuscita a passare dalla frequenza clock boost pari a 5,5 GHz alla folle velocità di 7.450,62 MHz, ovviamente sfruttando l’azoto liquido LN2 per mantenere il processore a temperature estremamente basse cosicché possa offrire performance elevate e oltre il limite in maniera continuativa. A registrare questo record è stato l’overclocker taiwanese TSAIK del team MSI utilizzando la scheda madre MSI MEG Unify-X progettata proprio per l’overclocking estremo. Ad accompagnarlo è stato un kit di memoria Samsung non specificato.

Il resto della classifica resta però dominato dallo statunitense Splave con la sua build composta da una scheda madre ASRock Z690 Aqua OC e dalla memoria RAM G.Skill Trident Z5: tra molteplici versioni di Cinebench e Geekbench, lui è il vero leader di questa classifica relativa ai benchmark con Intel Core i9-12900KS. L’unica voce in cui un altro overclocker ha avuto la meglio su di lui assieme a TSAIK riguarda SuperPi, dove troviamo il tedesco Sermann.

Ciò che dobbiamo evidenziare da questo traguardo è che è passata soltanto poco più di una settimana dal debutto internazionale del processore Intel Core i9-12900KS e già sono stati raggiunti questi risultati incredibili. Chissà cosa saranno in grado di fare sia il gigante statunitense, sia gli overclocker in futuro con i prossimi chip e le future tecnologie.

