Intel Core i9-12900KS, è record mondiale: la CPU arriva a 7,8 GHz in overclock

Sembra proprio che il lancio dell'Intel Core i9-12900KS, il processore top di gamma della serie Alder Lake di Intel, abbia dato il via ad una vera e propria corsa all'overclock, con i principali esperti di CPU al mondo che si danno battaglia per aumentare la frequenza della CPU Intel anche solo di 100 MHz in più dei rivali.

Solo pochi giorni fa, per esempio, l'Intel Core i9-12900KS aveva stabilito un record mondiale, arrivando all'incredibile frequenza di ben 7,5 GHz nelle sapienti mani dell'overclocker giapponese SHIMZU. Oggi, però, il record della CPU Intel è stato polverizzato da un altro esperto, Allen "Splave" Golibersuch, che ha riportato la propria impresa sulle pagine di Tom's Hardware.

Splave è riuscito a spingere l'Intel Core i9-12900KS a 7,8 GHz: un risultato impressionante, specie considerando che il processore è una CPU con "soli" 8 P-Core e che già il precedente record mondiale di 7,5 GHz sembrava un dato quasi fantascientifico. Splave ha comunque spiegato che il suo overclock ha richiesto la bellezza di sei ore di lavoro e di 70 litri di azoto liquido per raffreddare la CPU.

In realtà, l'overclocker ammette di aver messo le mani su ben 14 CPU da testare prima del lancio ufficiale del processore Alder Lake: Splave spiega che la frequenza massima consentita da Intel per la propria CPU top di gamma è di 5,5 GHz. Delle quattordici CPU ottenute dal Golibersuch, in realtà, solo 3 superavano tale valore, mentre le restanti si fermavano a frequenze comprese tra 5,3 e 5,4 GHz in condizioni normali e con raffreddamento liquido.

Modificando il raffreddamento e passando all'azoto, tuttavia, Splave è riuscito a superare il record dell'Intel Core i9-12900K, che arriva ad un overclock massimo di 7,6 GHz, attestandosi a circa 200 MHz in più dell'altra CPU Intel, con un risultato pari a 7,8 GHz con tutti e otto i P-Core attivati. Potete dare un'occhiata al risultato ottenuto dall'overclocker nello screenshot di CPU-Z riportato in calce.