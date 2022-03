Intel Core i9-12900KS è ufficiale ed è il processore più veloce del mondo

Dopo il recente annuncio di Intel sull'i9-12900KS, avevamo tutti cerchiato sul calendario la data del 5 aprile 2022, ma la presentazione ufficiale del "processore più veloce del mondo" è arrivata con una settimana di anticipo.

Infatti, Intel ha svelato tutte le caratteristiche del nuovo top di gamma di dodicesima generazione, l'Intel Core i9-12900KS, una CPU "binnata" che alza ulteriormente le prestazioni già evidenziate nella nostra recensione dell'Intel Core i9-12900K.

Si tratta di un processore con architettura ibrida, il nuovo concetto introdotto da Intel nel mercato delle CPU consumer, costruito intorno al processo Intel 7 a 10 nanometri, dotato di 16 Core (8P + 8E) e 24 Thread, con frequenza massima di 5,5 GHz su due Core grazie a Intel Thermal Velocity Boost, 30MB di Intel Smart Cache e una potenza base di 150W.

Il supporto è garantito per memorie DDR4 fino a 3200 MT/s e DDR5 fino a 4800 MT/s, mentre la sua compatibilità è dichiarata per tutte le schede madri con chipset Intel Z690 attualmente in commercio.

Quanto al prezzo e alla disponibilità, Intel ha annunciato che l'i9-12900KS in edizione speciale sarà disponibile sul mercato a partire dal 5 aprile 2022, data in cui ci sarà l'evento digitale preannunciato dal brand, al prezzo di listino consigliato di 739 dollari.