Intel Core i9-12900KS si fa vedere in rete: trapelano i possibili prezzi

L'utente Twitter Momomo_Us ha pubblicato un documento interno che svela alcuni nuovi dettagli sull'Intel Core i9-12900KS. A quanto pare, l'elenco proviene da un rivenditore (non noto), ma è stato ripreso dalle principali testate in quanto il leaker in passato si è dimostrato piuttosto affidabile.

Secondo quanto emerso, l'Intel Core i9-1200KS avrà un Processor Base Power di 150W, 25W in più rispetto al modello. La CPU, a quanto pare, dovrebbe avere anche un Max Turbo di 5,5 GHz.

A livello di prezzi, si parla di una forbice tra i 780 ed i 792 Dollari, ma non è escluso che si tratti di un semplice segnaposto in quanto appare improbabile allo stato attuale ipotizzare che Intel abbia rivelato informazioni di questo tipo ai rivenditori.

Le indiscrezioni arrivano a poche settimane dal keynote Intel del CES 2022, dove il produttore ha svelato i nuovi processori Alder Lake per desktop e notebook.

Ovviamente, come sempre, consigliamo di prendere con le pinze notizie di questo tipo in quanto potrebbero anche non essere veritiere al 100% ma solo in maniera parziale. Vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti del caso: provvederemo a rendervi partecipi di tutte le novità da questo fronte non appena arriveranno i comunicati ufficiali da parte di Intel.