Intel Core i9-13900: arrivano le prime immagini delid del top di gamma Raptor Lake

Intel lancerà le CPU Raptor Lake nel 2022, il che significa che ormai il loro annuncio è dietro l'angolo. Come da tradizione, man mano che ci avviciniamo alla presentazione dei nuovi processori le informazioni a nostra disposizione su di essi aumentano a dismisura: oggi, per esempio, vediamo le prime immagini di un Intel Core Raptor lake delidded.

Le immagini del processore delidded sono state pubblicate in un video su Bilibili da Expreview, che ha mostrato il chip smontato e poi rimontato e che ha anche testato la CPU su una scheda madre ASUS Z690. Sfortunatamente, per via di un danno in fase di delid, il processore non sembrava funzionare correttamente durante i test.

In ogni caso, potete dare un'occhiata al chip, un Intel Core i9-13900, nell'immagine in calce a questa notizia. Come già sappiamo, l'Intel Core i9-13900 sarà uno dei top di gamma della serie Raptor Lake di Intel e sarà dotato di 24 Core e 32 Thread in totale, ma avrà anche un TDP e una frequenza di clock ridotti rispetto alla versione "K" dello stesso processore (intanto, infatti, l'Intel Core i9-13900K è arrivato a 6,0 GHz di frequenza in overclock).

Le immagini del processore delidded, poi, mostrano che il die H0 della CPU Raptor Lake è più grande di quello delle CPU Alder Lake di dodicesima generazione: se quest'ultimo ha un'area complessiva di 208,08 millimetri quadrati, infatti, il die dei processori di tredicesima generazione raggiunge i 257,04 millimetri quadrati (ovviamente, in questo caso il confronto è tra l'Intel Core i9-13900 e l'Intel Core i9-12900K).

Un'altra indiscrezione, questa volta pubblicata su Baidu, spiega poi che gli Intel Core di tredicesima generazione avranno un Power Limit massimo di 400-420 W, decisamente più elevato di quello da 300-330 W delle CPU Alder Lake.