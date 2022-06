Intel Core i9-13900 vs. i9-12900K: ecco come cambiano le prestazioni

Gli ultimi benchmark delle CPU Intel Raptor Lake risalgono a circa una decina di giorni fa, e mostravano l'Intel Core i9-13900 come il vincitore assoluto in campo CPU, surclassando tutte le proposte Intel e AMD. Oggi, un portale cinese ha messo le mani su un altro prototipo dell'Intel Core i9-13900, conducendo altri test sul processore.

I test arrivano dal sito web ExpReview, che spiega di aver ottenuto un prototipo dell'Intel Core i9-13900 tramite alcune fonti delle catene produttive cinesi del colosso di Santa Clara. Il sito web ha poi spiegato che quello mostrato è un engineering sample della CPU, e che dunque i suoi risultati sono destinati a migliorare man mano che ci avviciniamo al lancio.

Il sample di ExpReview, comunque, conta 8 P-Core e 16 E-Core in totale, con i primi dotati di architettura Raptor Cove e i secondi di architettura Gracemont, quest'ultima identica a quella degli E-Core dei chip Alder Lake di dodicesima generazione di Intel. Inoltre, il processore di ExpReview ha una cache da ben 36 MB, 6 MB in più di quella del top di gamma della lineup Alder Lake, ovvero l'Intel Core i9-12900K.

Le frequenze dei Core vanno da 1,4 GHz a 3,8 GHz per i P-Core e da 1,0 GHz a 2,0 GHz per gli E-Core: ovviamente, si tratta di un dato destinato ad aumentare con le versione dei processori destinate alla produzione di massa e, poi, alla vendita.

Su un test con una scheda madre ASUS ROG Maximus Z690 EXTREME e 32 GB di RAM DDR5, ovvero su una configurazione non ottimizzata per le CPU Raptor Lake, l'Intel Core i9-13900 fa registrare un miglioramento del 25% in Multi-Core rispetto all'i9-12900K, ma anche un peggioramento del 10% in Single-Core in CineBench R20 e R23. In media, comunque, possiamo notare un miglioramento prestazionale del 20% rispetto alle CPU Alder Lake, che dovrebbe essere destinato ad aumentare nelle versioni destinate alla vendita dei processori.