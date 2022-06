Intel Core i9-13900K e Arc A770 insieme in un benchmark: ecco come se la cavano

Dopo aver scoperto che la finestra di uscita delle CPU Raptor Lake di Intel è fissata per il quarto trimestre del 2022, arrivano oggi più informazioni sui processori di nuova generazione dell'azienda di Santa Clara. A quanto pare, infatti, un'utente avrebbe identificato l'Intel Core i9-13900K e la GPU Arc A770 su una piattaforma di benchmark.

Nello specifico, a riportare i test delle due componenti, pubblicati sullo User Benchmark Database, è il leaker TUM_APISAK. Partendo dalla CPU, quella pubblica sullo User Benchmark Database ha tutte le specifiche tecniche dell'Intel Core i9-13900K, la proposta top di gamma di Intel per la nuova generazione di CPU, e arriva a 24 Core e 32 Thread, in una configurazione basata su 8 P-Core e 16 E-Core.

Poiché quello comparso in rete è solo un prototipo, poi, le sue frequenze di clock sono piuttosto basse, con una frequenza di base di 2,4 GHz e una in boost di 4,8 GHz. Secondo gli insider, però, la CPU dovrebbe arrivare tranquillamente ai 5,8 GHz di frequenza in boost nella versione destinata alla vendita. Il benchmark conferma anche che l'Intel Core i9-13900K avrà 64 MB di Cache, come già previsto da altre indiscrezioni degli scorsi giorni.

In termini di performance, i cambiamenti rispetto all'i9-12900K sono ridotti, con un miglioramento del 6% in Single-Core e del 24% in Multi-Core: il dato è probabilmente destinato a incrementare ulteriormente nei modelli commerciali del device, che avranno un clock decisamente più alto di quello del prototipo comparso nel test di User Benchmark Database.

Spostandoci alla GPU, il benchmark riporta che essa è la Arc 770, la top di gamma di Intel per la nuova generazione di schede grafiche Arc. Basata su una GPU ACM-G10, la scheda dovrebbe avere 32 Xe Core, 4096 ALU e una velocità di clock fino a 2,4 GHz. Inoltre, sul mercato dovremmo vederne due varianti: una con 8 GB di VRAM e una con 16 GB di memoria, in entrambi i casi GDDR6.

Al momento, i più affidabili benchmark della Intel Arc A770 puntano verso una potenza a metà tra una RTX 3060 e una RTX 3070 di NVIDIA, ma il test di User Benchmark Database sembra mostrare delle performance nettamente peggiori: ciò potrebbe tuttavia dipendere dal malfunzionamento dei driver della scheda video, che non a caso pare abbiano causato il posticipo delle GPU Intel Arc per desktop a dopo l'estate.