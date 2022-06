Intel Core i9-13900K, benchmark conferma: boost fino a 5,5 GHz!

Ieri vi abbiamo raccontato che, scandagliando il mercato nero, potreste comprare un Intel Core i9-13900K a diversi mesi dalla sua uscita sul mercato. Non c'è dunque da stupirsi se qualcuno è effettivamente riuscito a mettere le mani su una CPU Raptor Lake con larghissimo anticipo, pubblicandone fotografie e benchmark.

La prima immagine dell'Intel Core i9-13900K è stata pubblicata dall'utente Lordzzz sul forum di Chiphell, per poi essere ricondivisa da HXL su Twitter. Potete trovare l'immagine in calce: stando a quanto riportano entrambi gli utenti, essa si riferirebbe ad un Engineering Sample, o ES, della CPU.

Nello specifico, quello ritratto nell'immagine dovrebbe essere l'ES3 della CPU, ovvero un sample di pre-produzione piuttosto avanzata, che proprio per questo supera abbondantemente la prima CPU Raptor Lake emersa negli scorsi giorni, denominata ES1, che secondo HXL era un prototipo troppo precoce e "non poteva veramente performare in maniera corretta".

L'utente Lordzzz, fortunatamente, è andato più nello specifico, pubblicando diversi screenshot che attestano i risultati registrati dal processore su CPU-Z. Partiamo però da un paio di conferme: il leak, infatti, ha stabilito che l'Intel Core i9-13900K avrà una struttura con 8 P-Core e 16 E-Core, identica a quella dell'ES1 della stessa CPU e con ben otto E-Core in più dell'Intel Core i9-12900K, la componente top di gamma della linea Alder Lake.

In termini di frequenza massima di clock, invece, l'ES3 raggiunge i 5,30-5,50 GHz, ovvero 0,10-0,40 GHz in più dell'Intel Core i9-12900K, che si fermava invece a 5,10-5,20 GHz. La differenza con l'ES1, poi, è decisamente marcata, poiché la prima CPU di prova si fermava ad un clock di 4,50 GHz.

Tale differenza si riflette infine sui benchmark di CPU-Z, nei quali l'i9-12900K ottiene 820/11.289 Punti, l'ES1 dell'i9-13900K arriva a 611/13.015 Punti, e l'ES3 tocca invece gli 880/15.000+ Punti, superando nettamente sia l'Engineering Sample di prima ondata che la CPU top di gamma della scorsa generazione. Se volete un benchmark di confronto tra l'i9-13900K e l'i9-12900K, comunque, potete dare un'occhiata a quello fatto trapelare dal sito web ExpReview e riportato sulle nostre pagine un paio di giorni fa.