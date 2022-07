Intel Core i9-13900K, i primi test: ottime le performance, ma occhio ai consumi!

Mentre attendiamo l'evento di lancio delle CPU Intel Raptor Lake, che potrebbe essere fissato per il mese di settembre, scopriamo una serie di interessanti test della CPU top di gamma, il Core i9-13900K, su diverse piattaforme di benchmark e con vari videogiochi di nuova generazione.

A mostrare le informazioni è il canale Extreme Player su Bilibili, l'equivalente cinese di YouTube. Il sample dell'Intel Core i9-13900K usato dal canale vanta 24 Core (8 P-Core e 16 E-Core) e 32 Thread, insieme a 36 MB di cache L3 e 32 MB di cache L2, per un totale di 68 MB di Smart Cache. Il TDP complessivo della componente è di 125 W.

Dai benchmark scopriamo che la CPU ha un clock base di 3,0 GHz e un boost fino a 5,5 GHz, come già stabilivano gli scorsi benchmark del processore Intel Raptor Lake. In termini di performance, ciò significa che la CPU di nuova generazione ha un vantaggio teorico del 12,2% a livello di clock e del 50% in termini di memoria cache.

Confrontando l'Intel Core i9-13900K con l'Intel Core i9-12900K nei benchmark e nel gaming, comunque, vediamo una differenza di prestazioni media del 10% (ovviamente in favore della CPU next-gen), con picchi che arrivano al 25-30% su PUBG e Forza Horizon 5 e perfino all'80% in più su Red Dead Redempion 2. In calce, comunque, trovate un grafico che comprende tutti i test effettuati da Extreme Player, che comprendono anche dei benchmark su 3DMark.

Un altro dato piuttosto interessante, comunque, è che la CPU Intel di tredicesima generazione consuma fino al 52% in più della top di gamma di dodicesima generazione quando viene posta sotto sforzo, mentre in media ha dei consumi più elevati del 20%.