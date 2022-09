Intel Core i9-13900K, spunta la prima 'recensione': prestazioni superlative

Numerosi rumor hanno ormai tracciato la possibile lineup di lancio di Intel Raptor Lake, tredicesima generazione di processori Intel Core e seconda ad architettura ibrida dopo lo straordinario successo di Alder Lake e della sua forte propensione al multitasking spinto.

Con il passare delle settimane, ci avviciniamo sempre di più a un periodo di interessanti novità per il mercato. Da una parte troviamo il recente annuncio dei Ryzen 7000, che dovrebbero arrivare sugli scaffali nel corso del mese di settembre; dall'altra, invece, Raptor Lake e il suo possibile lancio intorno al mese di ottobre, ma ancora avvolto nel mistero.

Sotto la lente, oggi, è finita proprio l'ultima fatica di Intel, poiché in rete è apparsa un'approfondita analisi tecnica dell'Intel Core i9-13900K, che dovrebbe rappresentare il processore flagship di questa generazione.

L'utente che ha pubblicato l'analisi spiega di non avere limitazioni in quanto il prodotto non gli sarebbe stato fornito direttamente da Intel e la piattaforma utilizzata è una Z690.

Pur corredati da screenshot vari ed eventuali, ricordiamo che non si tratta ancora di dati verificabili, pertanto quanto riportato è da prendere con tutta la cautela del caso, soprattutto in virtù dei punteggi registrati in alcuni benchmark sintetici.

Sbalorditivi, per esempio, i punteggi relativi a Cinebench R23, dove questo presunto 13900K raggiunge e supera i 40.000 punti nel test Multi-Core: clamoroso, se pensiamo che il 12900K si fermava poco al di sotto dei 30.000.

Anche CPU-Z mostra un sostanziale balzo gen-over-gen, da 11.322 a quasi 17.000 punti in Multi Thread e da 825 a 945 in Single Thread. In generale, nei benchmark sintetici si parla di un miglioramento dal 10 al 50% a seconda del tipo di operazione, mentre nel gaming su titoli particolarmente CPU-intensive, troviamo un salto medio del 10% in termini di framerate e una riduzione media del frame time.