Intel Core i9-13900K supporterà modalità 'performance estrema' a 350W?

Il processore protagonista di questa giornata è decisamente il top di gamma Intel Core i9-13900K in quanto, dopo avere visto la variante Core i9-13900KF alla frequenza record di 6,1 GHz, altri rumor parlano del supporto a una modalità “performance estrema” a ben 350W per la versione base Core i9-13900K.

Secondo quanto riportato dal portale ungherese ProHardver, il colosso statunitense ora guidato da Pat Gelsinger dovrebbe supportare una modalità ad alte prestazioni definita “estrema” e capace di portare il power limit a ben 350W, ben oltre i 241W massimi ora previsti.

Si dice che le CPU Intel Raptor Lake-S della linea Core i9 dovrebbero quindi ottenere questa funzione specifica su alcune schede madri Intel della serie 700 e, secondo quanto riferito, starebbe mostrando risultati decisamente migliori rispetto alla rimozione del limite di potenza ai processori della gamma Alder Lake. ProHardver nota, difatti, che con le CPU Alder Lake il power uncapping non fornisce un notevole miglioramento delle prestazioni poiché la CPU non è progettata per tale potenza. Per Raptor Lake-S, al contrario, l’idea verrà estesa di fabbrica alle piattaforme supportate.

Ovviamente una modalità così estrema richiederà un sistema di raffreddamento adeguato; anzi, la stessa Intel richiederà esplicitamente “soluzioni di raffreddamento serie”. Tutto ciò è ancora in attesa di conferma; pertanto, terremo gli occhi aperti per ogni informazione ufficiale dal produttore d’oltreoceano.

Nel frattempo, la misteriosa scheda video Intel A580 è apparsa su Ashes of the Singularity.