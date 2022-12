Intel Core i9-13900KS a caccia di record (o forse no?): i primi benchmark

Ormai è una tradizione: insieme al classico flagship, Intel ogni generazione ci propone una selezione binnata in grado di raggiungere frequenze superiori e performance incredibili. Quest'anno, il "cavallo" da battere si chiama i9-13900KS.

Contrariamente a quanto accaduto in passato, l'azienda non ha agito nel mistero, svelando la sua principale caratteristica, di fatto confermandone anche l'esistenza, nel corso del reveal di Raptor Lake, quando si parlò in particolare dei suoi 6 GHz.

Nelle ultime settimane in rete si è tornato a parlare con insistenza di questo modello, arrivando addirittura a scoprire i possibili prezzi dell'Intel Core i9-13900KS secondo un rivenditore canadese.

A questo punto mancava giusto un tassello per completare il quadro dei rumor e leak pre-lancio: le prestazioni sul campo. Eccoli apparire, dunque, a poco più di un paio di settimane dal CES 2023 (indizio di una sua possibile presenza sul palco di Las Vegas?).

I punteggi apparsi in rete sono relativi agli score del processore sul benchmark sintetico Cinebench R23, in qui mostra i muscoli raggiungendo 40.998 e 2.366 punti, rispettivamente in Multi e Single Core. Per riferimento, l'attuale top di gamma i9-13900K è in grado di raggiungere comunque agilmente i 39.689 e 2.243 punti, con una differenza fra i due tra il 3 e il 5%.