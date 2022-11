Intel Core i9-13900KS: rivenditore svela il prezzo, l'annuncio è vicino?

Tra le prossime uscite della linea Intel Raptor Lake non ci sono solo le nuove CPU per laptop del colosso di Santa Clara. Al contrario, l'imminente arrivo dell'Intel Core i9-13900KS potrebbe fare la felicità di molti videogiocatori su PC desktop. Ma quanto costerà il nuovo processore top di gamma di Intel?

Un rivenditore canadese sembra finalmente fare luce sulla questione del prezzo dell'Intel Core i9-13900KS. Stando al listing che trovate riportato in calce (pubblicato sul web dai colleghi di VideoCardZ), la CPU costerà 972 Dollari Canadesi, ovvero circa 725 Dollari americani, che al cambio attuale si traducono in circa 700 Euro.

Ciò che risulta particolarmente interessante, però, è che il costo del processore supera del 22% quello dell'Intel Core i9-13900K: si tratta di una differenza non certo da poco e che, se confermata, potrebbe spingere diversi potenziali acquirenti a optare per la versione "K" della CPU, e non per quella "KS". In ogni caso, il listing conferma anche che l'Intel Core i9-13900KS sarà il primo processore mai prodotto da Intel a superare i 6 GHz di frequenza senza overclock manuale di alcun tipo.

Vi invitiamo comunque a prendere questi prezzi con le pinze, anche perché potrebbe trattarsi di semplici placeholder per i reali MSRP delle nuove CPU Intel, che dovrebbero essere tutte svelate durante il CES 2023, a inizio gennaio.

Ad avvalorare questa ipotesi sono anche i prezzi delle versioni a 65 W degli Intel Core i9, i7 e i5, che hanno un prezzo più alto delle versioni unlocked della serie K, quando in realtà dovrebbero essere delle varianti delle stesse CPU con un TDP bloccato e un prezzo più basso.