Intel Core i9-13900KS in vendita (per errore) in Europa: i prezzi sfiorano i 1.000 Euro!

Mentre ancora l'annuncio dell'Intel Core i9-13900KS si fa attendere, pare che alcuni rivenditori europei abbiano anticipato sul tempo la stessa Intel. Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, infatti, l'Intel Core i9-13900KS è stato messo in vendita in Francia, anche se solo per pochi minuti.

La notizia arriva da fonti come VideoCardZ e Tom's Hardware, che hanno spiegato che, nonostante il lancio europeo della CPU Intel non sia programmato almeno fino al termine del mese di gennaio, alcuni rivenditori francesi l'hanno già messa in vendita al prezzo di 950 Euro. Allo stesso tempo, il retailer olandese Megekko ha offerto lo stesso processore al prezzo di 700 Euro.

Benché i prezzi siano ancora del tutto indicativi e non forniscano una reale misura di quello che potrebbe essere il MSRP della componente, il listing dell'Intel Core i9-13900KS rivela che la CPU Intel è più vicina del previsto, dal momento che la compagnia di Santa Clara avrebbe già iniziato a spedire le prime forniture ai rivenditori specializzati (i quali avrebbero erroneamente iniziato a metterle in vendita con grande anticipo).

Le pagine prodotto della componente, poi, confermano le specifiche tecniche dell'Intel Core i9-13900KS, spiegando che si tratta di una CPU con 8 Core Raptor Cove ad alte performance e a 3,20 GHz e con 16 Core Gracemont ad elevata efficienza energetica ed a 2,20 GHz. La scorsa settimana, il top di gamma Intel Raptor Lake ha raggiunto i 6 GHz di clock, confermandosi una parte perfetta per gli overclocker.

In effetti, il processore promette una frequenza in overclock fino a 6,0 GHz, contro i 5,80 GHz dell'Intel Core i9-13900K, ma al costo di un TDP più elevato, che potrebbe arrivare fino ai 350 W. Al momento, sfortunatamente, non ci sono indicazioni ufficiali sul prezzo dell'Intel Core i9-13900KS, che però dovrebbe avere un costo di partenza superiore al MSRP dell'Intel Core i9-13900K, fissato a 589 Dollari.