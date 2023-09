Intel Core i9-14900K, i nuovi benchmark deludono: supera solo dell'1% l'i9-13900K

Il lancio dei processori Intel Raptor Lake Refresh è dietro l'angolo: manca infatti circa una settimana al prossimo evento Intel Innovation, durante il quale dovrebbe avvenire la presentazione delle CPU next-gen. Come sempre, man mano che i sample dei nuovi Intel Core iniziano a circolare tra gli addetti ai lavori, arrivano anche i loro primi benchmark.

Nelle scorse ore, per esempio, il portale BenchLeaks ha svelato ben tre benchmark dell'Intel Core i9-14900K. Per la verità, l'Intel Core i9-14900K è già stato testato negli ultimi giorni: il primo benchmark comparso online faceva ben sperare, con un incremento prestazionale del 9-10% su CPU-Z. Gli ultimi test - tutti eseguiti su GeekBench 6 - non sono così lusinghieri, invece.

In particolare, i tre benchmark confermano che l'Intel Core i9-14900K avrà 24 Core e 32 Thread, con una frequenza compresa tra i 5,80 GHz e i 6,0 GHz in boost. Con queste specifiche, la CPU dovrebbe eguagliare l'Intel Core i9-13900KS di scorsa generazione, con un ulteriore incremento prestazionale dovuto ai miglioramenti (seppur marginali) implementati da Intel con la revisione dell'architettura Raptor Lake. Quest'ultima dovrebbe servire a giustificare un prezzo delle CPU Raptor Lake Refresh superiore del 15% rispetto agli Intel Core di 13° generazione.

In termini numerici, i risultati dei tre benchmark condotti su GeekBench 6 sono i seguenti:

Benchmark 1: 3.121 Punti in Single-Core e 19.032 Punti in Multi-Core

Benchmark 2: 3.140 Punti in Single-Core e 19.134 Punti in Multi-Core

Benchmark 3: 3.130 Punti in Single-Core e 19.064 Punti in Multi-Core

Come ipotizzano i colleghi di Tom's Hardware, è possibile che i tre test siano stati eseguiti dal medesimo utente e con la stessa build di partenza, il che ne spiegherebbe in effetti i risultati quasi identici tra l'uno e l'altro.

Sfortunatamente, i benchmark non sono impressionanti, anzi. Le performance in Multi-Core della CPU, infatti, sono pressoché in linea con quelle dell'Intel Core i9-13900K, con un miglioramento percentuale inferiore all'1% rispetto al processore top di gamma di scorsa generazione. Le cose vanno decisamente meglio in Single-Core, dove possiamo apprezzare un incremento compreso tra il 4 e il 6% delle prestazioni rispetto alla componente lanciata a fine 2022.