Intel Core i9-14900K e i7-14700K: spuntano i primi benchmark, ma ci sarà da fidarsi?

Dopo aver scoperto che il clock delle CPU Intel Meteor Lake supererà i 5,0 GHz, arrivano ora i primi benchmark dell'Intel Core i9-14900K e del "fratello minore" Intel Core i7-14700K, che faranno parte della linea Raptor Lake Refresh in arrivo nei negozi verso la fine del 2023.

Le due CPU sono state leakate sul database di BAPCo, che riporta i benchmark di CrossMark dell'Intel Core i9-14900K e dell'Intel Core i7-14700K. Prima di proseguire, vi ricordiamo che le due CPU saranno parte della lineup Raptor Lake Refresh, e non della serie di CPU Meteor Lake: queste ultime, infatti, saranno destinate solamente al mercato laptop e presenteranno una nomenclatura diversa da quella delle controparti desktop.

In ogni caso, l'Intel Core i9-14900K avrà 24 Core e 32 Threads, in una configurazione composta da 8 P-Core e 16 E-Core. La Cache del processore sarà pari a 36 MB e si accompagnerà ad un TDP di base di 125 W. La frequenza di clock della CPU sarà pari a 3,20 GHz, con un boost fino a 6,0 GHz, che dovrebbero aumentare fino a 6,2 GHz sull'Intel Core i9-14900KS in arrivo a inizio 2025.

L'Intel Core i7-14700K avrà 20 Core e 28 Threads, in una configurazione composta da 8 P-Core 12 E-Core (contro gli 8 P-Core e 8 E-Core dell'i7-13700K). La Cache del processore sarà da 33 MB (3 MB in più del predecessore), mentre il clock di base sarà pari a 3,40 GHz e quello in boost toccherà i 5,60 GHz. Sia per l'i7-14700K che per l'i9-14900K, l'aumento della frequenza sarà pari a 200 MHz in più rispetto alla versione Raptor Lake "non-refresh" lanciata lo scorso anno.

In termini di benchmark, le due CPU Raptor Lake Refresh raggiungono rispettivamente i 2.265 Punti e i 1.980 Punti in media. A confronto, l'Intel Core i9-13900K e l'Intel Core i7-13700K arrivano invece a 2.399 e 2.222 Punti in media: sembra dunque che i processori di nuova generazione siano meno performanti di quelli old-gen. Ovviamente, però, ciò non avrebbe senso: da una parte, infatti, dobbiamo considerare che l'ottimizzazione hardware e software delle nuove CPU è ancora in corso; dall'altra, invece, CrossMark non è il benchmark più accurato sulla piazza, specie negli applicativi legati al gaming.

È poi possibile che le due CPU testate fossero degli engineering sample ad uno stadio precoce di sviluppo, mentre salta subito all'occhio che l'oscillazione tra risultato minimo e medio degli Intel Core di nuova generazione è nettamente inferiore rispetto a quella delle componenti dello scorso anno. Insomma, prima di vedere dei benchmark affidabili bisognerà aspettare ancora un po': intanto, però, i risultati preliminari e le schede tecniche fanno sperare in un aumento prestazionale attorno al 5-10% rispetto alle CPU dello scorso anno