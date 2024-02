Intel Core i9-14900KS, c'è il primo benchmark: TDP e clock sono spaventosi

Tra le CPU Intel presentate al CES di Las Vegas, sfortunatamente, non c'era il processore più atteso dai videogiocatori, il Core i9-14900KS. La componente, infatti, dovrebbe essere la più performante dell'intera famiglia Raptor Lake Refresh, perfetta per le build di fascia alta. Ora, la CPU si è mostrata in un benchmark.

In passato, avevamo già visto una prima immagine dell'Intel Core i9-14900KS, che ci aveva fatto ipotizzare che la CPU top di gamma del Team Blu sarebbe stata lanciata in quel di Las Vegas. Invece così non è stato: ciò, però, non significa certo che l'Intel Core i9-14900KS non esista, e i primi benchmark del processore lo dimostrano.

A riportare i benchmark sono i colleghi di BenchLeaks su X, che hanno reperito un test della CPU sul database dei benchmark di OCCT. Il test non solo conferma che il Core i9-14900KS esiste davvero, ma ci fornisce anche importanti informazioni sulla sua configurazione hardware, composta da 24 Core (8 P-Core e 16 E-Core) e 32 Thread complessivi. I P-Core avranno architettura Raptor Cove, mentre gli E-Core avranno architettura Crestmont. La Cache della CPU, invece, si assesterà sui 68 MB.

La più grande differenza rispetto all'Intel Core i9-14900K (qui la nostra recensione del Core i9-14900K) starà però nelle frequenze della CPU. Nello specifico, il clock dell'Intel Core i9-14900KS arriva a 6,20 GHz in turbo sul singolo core o in dual-core, nonché a 5,90 GHz in turbo su 3-8 core. Gli E-Core, invece, arrivano a 4,50 GHz: la differenza, in termini di frequenze massime, è dunque di 200-300 MHz sui P-Core e di 100 MHz sugli E-Core. Il TDP, invece, sarà pari a ben 410 W.

In termini di punteggio, la CPU top di gamma del Team Blu raggiunge uno score di 2383,50 punti su OCCT, collocandosi alla posizione 1.579 sulle circa 26.600 censite dal portale. Resta solo da capire l'attrattiva di un processore simile per il grande pubblico, considerati soprattutto il suo TDP estremamente elevato e l'incremento prestazionale tutto sommato ridotto rispetto all'Intel Core i9-14900K.