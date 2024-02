Intel Core i9-14900KS, il 'mostro' da 6.2 GHz già in vendita in Francia

Dopo i primi benchmark dell'i9-14900KS, il processore binnato di nuova generazione si prepara al suo debutto ufficiale sul mercato consumer con una frequenza che può arrivare fino a ben 6.2 GHz.

Avvistato dapprima nelle prove sintetiche, il processore flagship di quattordicesima generazione è apparso finalmente anche nel primo store europeo. A listarlo, per l'esattezza, è stato un eshop francese dal nome PC21.

Grazie a questa inserzione possiamo finalmente dare anche un prezzo alla CPU, pari a 627,19 euro senza tasse, mentre al dettaglio il prezzo finale dovrebbe essere di 752,62 euro.

Quanto alle specifiche, l'Intel Core i9-14900KS dovrebbe avere 24 Core (8 P-Core, 16 E-Core) e 32 Thread, un base clock sui P-Core di 3.2 GHz (come il 14900K) che possono spingersi poi fino a 6.2 GHz. Il TDP sale a 150W dai 125 del 14900K.

Insomma, un ulteriore passo in avanti per una generazione refresh rispetto alla tredicesima generazione.

Interessante osservare la crescita avvenuta negli ultimi tre anni, a partire da Alder Lake, quindi dall'i9-12900KS (16 Core, 5.5 GHz, lanciato ad aprile del 2022), passando per Raptor Lake con l'Intel Core i9-13900KS, dotato di 24 Core in configurazione simile a quella del 14900KS, lanciato a gennaio dello scorso anno con frequenza massima di 6.0 GHz.