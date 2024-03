Intel Core i9-14900KS, sarà questo il prezzo della CPU binnata da 6.2 GHz?

Oltre alladata d'uscita dell'i9-14900KS, il top di gamma della famiglia Intel Raptor Lake Refresh inizia ad avere anche un prezzo: ecco, secondo gli ultimi rumor, quale sarà il costo per accedere al processore 'binnato' del team blu.

L'Intel Core i9-14900KS, infatti, è apparso in queste ore tra le inserzioni di MicroCenter, un popolare store statunitense.

A quanto pare, la potente CPU Intel dovrebbe costare 749 dollari, una cifra proporzionale rispetto alla lineup di lancio di Intel Raptor Lake Refresh, con il 14900K che ne costava 599.

Al tempo stesso, questo prezzo rappresenta un ritorno al passato. Infatti, bisogna tornare indietro di due generazioni, all'Intel Core i9-12900KS, per trovare un valore simile per la proposta "binned" di Intel, all'epoca di 739 dollari, per una CPU da 16 Core che puntava ai 5,5 GHz.

Con Raptor Lake e la tredicesima generazione, invece, non si è superata la soglia psicologica dei 700 dollari e infatti il cartellino della CPU recitava 699 dollari. Ricordiamo che le specifiche tra il 13900KS e il 14900KS sono quasi sovrapponibili, trattandosi in quest'ultimo caso di un refresh. Entrambi hanno 24 Core e il nuovo processore sale di appena 200 MHz in boost, per l'esattezza da 6.0 a 6.2 GHz.

Ricordiamo che nelle scorse settimane era emerso in rete anche il possibile prezzo europeo dell'i9-14900KS, circa 750 euro: se quello in dollari sarà confermato, tuttavia, è difficile immaginare che la cifra unitaria in euro rimarrà questa.