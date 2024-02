Intel Core i9-14900KS, uscita dietro l'angolo? Ci sarà anche la 'Special Edition'

L'Intel Core i9-14900KS è finito in vendita sul mercato francese negli scorsi giorni, ben prima del suo lancio ufficiale. Mentre i dettagli della CPU top di gamma emergono in rete, scopriamo anche che Intel potrebbe lanciare una "Special Edition" del processore nelle prossime settimane, con un prezzo e delle specifiche da paura!

Il packaging del prodotto è stato riportato su X dal leaker I_Leak_VN, che ne ha postato una foto (visibile in calce a questa notizia). L'immagine ritrae la confezione dell'Intel Core i9-14900KS "Special Edition", anche se per ora non è chiaro quali saranno le differenze tra questa versione della CPU e l'Intel Core i9-14900KS standard. Il processore, inoltre, non arriverà con un sistema di raffreddamento stock di Intel, che non sarebbe sufficiente a raffreddarlo a dovere.

Secondo il leaker, inoltre, la componente costerà ben 765 Dollari in Vietnam, dunque il prezzo di lancio della "Special Edition" dovrebbe essere molto simile a quello della versione base della medesima CPU, che dovrebbe essere messa in vendita in tutto il mondo nel mese di marzo a circa 750 Dollari. Per il leaker Momomo_US, la data di lancio del prodotto dovrebbe essere il 13 marzo 2024, ma per ora non vi sono conferme ufficiali in tal senso.

Se davvero questa fosse la data d'uscita del chip, possiamo aspettarci un reveal dell'Intel Core i9-14900KS già nel corso della prossima settimana. D'altro canto, i primi benchmark del top della gamma Raptor Lake Refresh sono online già da diversi giorni, perciò il suo lancio potrebbe essere effettivamente dietro l'angolo.

In termini tecnici, l'Intel Core i9-14900KS avrà 24 Core (8 P-Core e 16 E-Core) e 32 Thread, con una frequenza di base di 3,20 GHz e un boost fino a 6,20 GHz (contro i 6 GHz tondi tondi dell'i9-14900K "base"). La cache sarà invece da 32 MB di memoria L2 e da 36 MB di memoria L3, mentre il TDP dovrebbe toccare i 150 W, superando i 125 W del modello base: benché si tratti di un TDP molto elevato, non si toccano i 410 W emersi in un vecchio benchmark preliminare della componente, che probabilmente riportava un dato scorretto.