L'Intel Core i9 Alder Lake è più veloce dell'M1 Max di Apple, ma c'è un problema

Sono passati ormai diversi mesi dalla presentazione degli M1 Max ed M1 Pro di Apple e sono anche arrivati gli ultimi benchmark di Geekbench, che hanno messo a paragone le CPU con il processore Intel Core i9 Alder Lake.

Dai dati di Geekbench è emerso che l'i9-12900HK presente l'MSI GE76 Raider (qui trovate la nostra recensione dell'MSI GE76 Raider) è più veloce dell'M1 Max di Apple, ma con alcuni problemi. Ma andiamo per ordine.

Nel test la CPU Alder Lake ha superato l'M1 Max con un punteggio di 13.235 punti contro i 12.590 dell'SoC targato Apple, mentre in single-core i due si sono fermati rispettivamente a 1.838 e 1.774. Il divario appare quindi del 5%.

Sul benchmark Cinebench R23, il Core i9-12900HK è stato messo a confronto con l'M1 Pro: in questo caso il chip intel ha ottenuto un risultato multi-core di 15.981, rispetto ai 12.381 della controparte, il 29% in più. In single-core invece si sono fermati a 1.895 e 1.531 punti.

La musica è cambiata radicalmente quando si è messo a confronto il consumo energetico. A riguardo MacWorld che il laptop MSI basato su Alder Lake ha consumato circa 100W nei test multi-core Cinebench R23, con picchi tra 130 a 140W. L'M1 Max nel test Cinebench ha consumato circa 40W. La differenza quindi appare evidente.

Intel trionfa in termini di prestazioni, ma Apple vince dal punto di vista dell'efficienza energetica.