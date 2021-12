Intel Core i9, ecco le foto del nuovo dissipatore ad alte prestazioni con LED

Difficile da stabilire prima ancora del lancio, ma questa nuova generazione sembra portare in dote una discreta dose di cura al dettaglio anche per quanto riguarda le soluzioni di dissipazione. Il design, sicuramente, è già promosso.

Sebbene si tratti di soluzioni dal TGP limitato, almeno stando alle prime voci, a 65W, per la sua prima generazione di processori ibridi Intel ha pensato di fare le cose in grande sotto tanti punti di vista, inclusi i nuovi dissipatori stock.

Tre le soluzioni vociferate: RS1, RM1 RH1. Finora avevamo avuto modo di dare un'occhiata solo al modello intermedio, pensato per i3, i5 e i7, del quale abbiamo parlato solo alcuni istanti fa in merito alla notizia di una presunta vendita anticipata di Intel Core i5-12400F.

Con l'Intel Laminar RH1, il produttore intende rinfrescare gli i9 di nuova generazione, sebbene nelle varianti "non-K". Le foto apparse in rete e pubblicate da Catsarestillpr1, lo mostrano in tutto il suo splendore. Successivamente poi riproposto in alta risoluzione anche da @momomo_us, a un primo sguardo sembrerebbe essere un dissipatore interamente metallico, dotato di un design decisamente rinfrescato, un look più aggressivo e una retroilluminazione a LED blu, che richiamano il colore del brand.

Adesso a mancare all'appello è il solo Laminar RS1, soluzione pensata per i processori entry level Pentium e Celeron, stando alle prime slide sui nuovi dissipatori stock di Intel.