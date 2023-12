Intel Core Ultra ufficiali: ecco le CPU potenti, efficienti e con l'IA

Dopo appena tre mesi dall'evento di presentazione di Meteor Lake, l'architettura di nuova generazione basata su design chiplet, Intel ha finalmente svelato la sua lineup iniziale di processori di nuova generazione.

Con Intel Core Ultra si apre una nuova era per le CPU del team blu, che non a caso azzerano il contatore delle generazioni ripartendo da questa esplosiva Gen1, in cui avremo a che fare con processori basati sul nodo avanzato Intel 4 con litografia EUV. Di fatto, con Meteor Lake e i nuovi Core Ultra, si va oltre il concetto di architettura ibrida introducendo quello di tile, ovvero delle CPU non solo realizzate con diversi Core dedicati per prestazioni ed efficienza, ma anche organizzate su "tasselli" specializzati per determinate componenti del chip stesso.

Abbiamo dunque una "Low Power Island" con degli E-Core a consumo ancora più ridotto, una "Compute Tile" dove troveremo i classici E-Core (Crestmont) e P-Core (Redwood Cove) e altri tasselli, specifici ad esempio per il processore grafico integrato e per le esigenze di rete. Il beneficio più importante derivante dall'adozione del processo Intel 4 a 7 nanometri riguarda chiaramente l'efficienza energetica e i core beneficeranno enormemente da questa evoluzione, con un drastico aumento delle prestazioni per Watt rispetto alle precedenti generazioni. Sia E-Core che P-Core miglioreranno in termini di prestazioni assolute e di performance per Watt. I Core ad alta efficienza con microarchitettura Crestmont saranno maggiormente ottimizzati nell'impiego quotidiano grazie all'IA e a un lavoro sinergico migliorato con Intel Thread Director. I Core ad alte prestazioni Redwood Cove, invece, trarranno grandi benefici in particolar modo dalla maggiore larghezza di banda dell'intero cluster.

Passiamo alla grafica integrata, che compie un ulteriore balzo in avanti in termini di prestazioni: stavolta, infatti, a bordo troviamo una GPU Intel ARC, che promette fino al doppio delle prestazioni rispetto alla scorsa generazione grazie alla nuova architettura Xe LPG. Oltre agli ovvi benefici prestazionali, i nuovi processori grafici integrati sapranno rispondere alle esigenze dei creator grazie al supporto all'encoding AV1 di tipo hardware e all'accelerazione basata sull'IA, che la renderà possibile l'utilizzo della tecnologia Intel XeSS a pieno potenziale.

Di conseguenza, avrete già capito che a bordo troveremo ben tre unità dedicate all'intelligenza artificiale, ovvero la CPU, la GPU e la NPU per l'ottimizzazione dei carichi di lavoro a basso consumo energetico. In totale, con le soluzioni high end si potrà arrivare fino a ben 34 TeraOPS.

Ampio spazio anche alla connettività e all'espansione, grazie al pieno supporto fino a 4 canali Thunderbolt 4, al Bluetooth 5.4 e al Wifi 7.



Questa la lineup iniziale per la H-Series ad alte prestazioni:

Intel Core Ultra 7 165H - 16C/22T - 8 Xe Core - 28/64/115W

- 16C/22T - 8 Xe Core - 28/64/115W Intel Core Ultra 7 155H - 16C/22T - 8 Xe Core - 28/64/115W

Intel Core Ultra 5 135H - 14C/18T - 7 Xe Core - 28/64/115W

Intel Core Ultra 5 125H - 14C/18T - 7 Xe Core - 28/64/115W

Questa, invece, la U-Series:

Intel Core Ultra 7 165U - 12C/14T - 4 Xe Core - 15/57W

- 12C/14T - 4 Xe Core - 15/57W Intel Core Ultra 7 155U - 12C/14T - 4 Xe Core - 15/57W

Intel Core Ultra 5 135U - 12C/14T - 4 Xe Core - 15/57W

Intel Core Ultra 5 125U - 12C/14T - 4 Xe Core - 15/57W

Infine, per il primo trimestre del 2024 sono previsti anche questi processori:

Intel Core Ultra 9 185H - 16C/22T - 8 Xe Core - 45/115W

- 16C/22T - 8 Xe Core - 45/115W Intel Core Ultra 7 164U - 12C/14T - 4 Xe Core - 9/30W

Intel Core Ultra 5 134U - 12C/14T - 4 Xe Core - 9/30W

Il modello di riferimento per i benchmark iniziali è il Core Ultra 7 165H, che rappresenterà il massimo della gamma fino all'arrivo del primo Core Ultra 9. I dati di Intel lo mettono a paragone con il Ryzen 7 7840U e il precedente i7-1370P.

Stando ai grafici, ad esempio, nel gaming a 1080p la grafica integrata riesce a offrire più del doppio delle prestazioni su Ghostrunner 2, senza l'ausilio di upscaler, con un risparmio energetico che può arrivare fino a 3 volte se si attiva Intel XeSS. Mantenendosi sui 28W, contro il vecchio i7 le prestazioni gaming oscillano dal +9% al +100%. Il Ryzen viene chiamato in causa guardando alle prestazioni in Single Thread, dove il Core Ultra 7 165H guadagna il 12% rispetto all'opzione del team rosso ma fa un passo indietro rispetto all'i7-1370P, che invece piazza un corposo +21%.

In multithread, invece, la musica cambia ancora, con il Core Ultra 7 al primo posto con un +11% sul Ryzen mentre l'i7 si mantiene sul +2%.

La compatibilità lato IA è totale, con oltre 80 modelli supportati, incluso il modello Local LLaMa2-7B per l'assistenza offline. La disponibilità parte proprio oggi 14 dicembre 2023 e tra i principali partner ci sono anche Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, LG, Lenovo, MSI, Microsoft e Samsung.

In calce troverete la gallery completa con tutti i grafici pubblicati da Intel per l'occasione.