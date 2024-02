Intel corre: confermata la roadmap dei chip, nodo a 1 nm pronto nel 2027

Mentre Intel spinge sul 5G al Mobile World Congress, l'azienda di Santa Clara continua a fare passi avanti enormi (e rapidissimi) nel mondo del chipmaking. Durante l'Intel Foundry Services Direct Connect 2024 della scorsa settimana, per esempio, il Team Blu ha svelato la sua roadmap verso il nodo a un solo nanometro (Intel 10A).



Come riportano i colleghi di Tom's Hardware, durante l'IFS Connect è stato confermato che il piano "Cinque nodi in quattro anni" di Intel è in pieno svolgimento: grazie a quest'ultimo, Intel ha in programma di mettere in produzione ben cinque nodi produttivi tra il 2021 e il 2024, passando dal nodo Intel 7 (a 7 nm) al nodo Intel 4 (a 4 nm), all'Intel 3 (a 3 nm) e poi all'Intel 20A (20 Ångstrom, 2 nm) e all'Intel 18A (18 Å, 1,8 nm) entro la fine di quest'anno. Al momento, Intel ha terminato i nodi Intel 7, 4 e 3, mentre i nodi 20A e 18A sono "on track" per entrare in produzione nel 2024. Addirittura, il design PowerVia dei chip Intel 18A dovrebbe essere completato entro la fine del secondo trimestre di quest'anno.



In parallelo, però, l'azienda ha anche svelato i suoi piani per il post-2024. Nello specifico, Intel si focalizerà sul nodo 14A a 1,4 nm, lanciando entro il 2026 i due processi 14A e 14A-E: il secondo dovrebbe rappresentare una "feature extension" del primo, anche se non è chiaro quali cambiamenti verranno apportati tra un nodo e l'altro. Al contempo, verranno implementati nuovi nodi a 3 e 1,8 nm, ovvero i processi Intel 3-E e 3-PT e il processo 18A-P. La lettera "P" dovrebbe indicare che i chip prodotti con questi nodi si focalizzeranno sulle performance, mentre la lettera "T" dovrebbe indicare che essi useranno la tecnologia TSV con hybrid bonding o 3D Foveros.



La novità più grande, però, l'ha appena riportata Tom's Hardware: dopo il nodo Intel 14A, il Team Blu inizierà a lavorare al nodo Intel 10A a 1 nm, che dovrebbe entrare in produzione alla fine del 2027. Al momento non sono chiari i vantaggi di questo nodo, ma l'azienda ha confermato che esso porterà con sé un incremento prestazionale superiore al 10% (probabilmente tra il 14% e il 15%) rispetto al nodo 14A. Per concludere, Intel ha anche confermato di essere al lavoro sulle prime Fab completamente autonome, prive cioè di lavoratori fisici e interamente gestite dall'IA.