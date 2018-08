Intel: le CPU Core i9-9900K, i7-9700K ed i5-9600K in arrivo ad ottobre?

Le voci intorno alla prossima generazione di CPU Core-Lake Refresh di Intel di nona generazione sono presenti sul web da tempo, ma un rumor emerso da qualche istante suggerisce che potrebbero debuttare già nel corso del prossimo mese di Ottobre, a fianco alle schede madri Z390 e le CPU Basin Falls/Core-X.

Le voci sono state pubblicate dal sito web Videocardz.com, il quale ha avuto modo di mettere le mani su una road map in cui come data di lancio del Core i9-9900K, Core i7-9700K e Core i5-9600K figurava Q1 2019 o Q3 2018.

A tali voci ne hanno fatto seguito altre, provenienti direttamente da HKEPC, secondo cui la data di lancio prevista sarebbe di Ottobre 2018. Le diapositive ottenute da quest'ultimo sito riferiscono che la serie Core di nona generazione verrà lanciata insieme alle schede madri del chipset Intel Z390 ed alle CPU HEDT Refresh Core X della serie Basin Falls, che avranno fino a 18 core e 165 TDP. Le stesse diapositive rivelano anche che l'embargo di revisione sugli SKU Coffee Lake-S Refresh è fissato per Ottobre 2018, altra conferma della tesi di cui sopra.

Come sempre, però, vi invitiamo a prendere con le molle questa notizia in quanto ancora non c'è nulla di ufficiale.