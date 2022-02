Intel, le CPU Raptor Lake arriveranno a fine 2022: la roadmap completa fino al 2025

Settimana di grandi annunci in casa Intel: la casa di Santa Clara, infatti, ha appena acquistato il produttore di chip Tower Semiconductor per l'enorme cifra di 5,4 miliardi di Dollari, ma ora è già pronta a fare notizia pubblicando la sua roadmap per CPU e GPU fino al 2024 e oltre.

In particolare, della roadmap delle GPU Intel Arc vi abbiamo parlato già ieri, perciò oggi ci concentreremo sulle prossime CPU Intel delle serie Raptor Lake e Meteor Lake. La notizia, comunque, arriva dopo che, nelle ultime ore, Intel ha deciso di entrare nel mondo della blockchain con degli hardware dedicati e si è anche lanciata nel mercato delle GPU low-power, aprendo un nuovo studio in Inghilterra.

Ad ogni modo, le differenze tra CPU Alder Lake e Raptor Lake saranno poche, a quanto sembra, poiché le CPU Intel di tredicesima generazione avranno fino a di 8 Performance Core e di 16 Efficiency Core, arrivando ad un massimo di 32 Thread simultanei. Nonostante Raptor Lake non rappresenterà una colossale innovazione rispetto alle CPU Alder Lake, comunque, Intel ha promesso un boost di performance a doppia cifra rispetto ai suoi processori di dodicesima generazione.

Inoltre, Intel ha confermato delle feature di overclock avanzato per le sue prossime CPU, ma non si è espressa sulla natura di queste funzioni, e soprattutto non ha chiarito se si tratti di miglioramenti nell'architettura dei processori. Ciò che è certo, invece, è che le CPU Raptor Lake arriveranno a fine 2022 sugli scaffali dei negozi e saranno compatibili con i "sistemi esistenti", cioè con le schede madri pubblicate lo scorso anno.

Dopo Raptor Lake arriverà Meteor Lake, la cui uscita è programmata per il 2023: le CPU Meteor Lake di quattordicesima generazione useranno un particolare sistema disaggregato multi-tile e multi-chiplet realizzato utilizzato le tecnologie Intel EMIB e il processo produttivo Intel 4 a 7 nm. Inoltre, Meteor Lake avrà anche una GPU integrata completamente nuova, chiamata per ora tGPU e che rappresenterà il prossimo passo avanti dell'architettura Intel Xe.

La flessibilità del sistema aggregato, in questo caso, dovrebbe permettere ad Intel di costruire una lineup di prodotti molto diversi tra loro, capaci dunque di adeguarsi ai bisogni di ogni fascia di pubblico, dai gamer fino ai professionisti. Lo stesso sistema multi-chiplet verrà utilizzato anche dalle CPU Arrow Lake, in arrivo nel 2024 e che utilizzeranno il nodo Intel 20A: probabilmente, l'architettura di Meteor Lake e Arrow Lake sarà la stessa, al pari di quella di Alder Lake e Raptor Lake.

Dopo il 2024 dovrebbero arrivare le CPU Lunar Lake, fabbricate utilizzando la tecnologia Intel 18A e che dovrebbero appartenere ad una linea completamente nuova di prodotti, coesistendo con le CPU Arrow Lake in uscita nel 2024: in altre parole, le due linee di CPU dovrebbero avere qualità e feature diverse l'una dall'altra, ma non è chiaro in cosa differiranno nello specifico.