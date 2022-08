Intel, le CPU Raptor Lake non hanno segreti: trapelano le specifiche dell'intera lineup

Dopo aver scoperto, solo poche ore fa, che l'Intel Core i9-13900K ha una modalità "estrema" a 350 W, oggi un clamoroso leak fa luce sulle specifiche tecniche degli Intel Core Raptor Lake, ovvero dei processori Intel di tredicesima generazione, in uscita nel mese di settembre.

A riportare l'indiscrezione è il leaker cinese Extreme Player, che negli scorsi giorni aveva fatto notizia per aver overclockato un Intel Core i9-13900K fino a 6,1 GHz di frequenza con raffreddamento liquido. A quanto pare, l'insider non possedeva solo un Qualification Sample (QS) della CPU top di gamma di Intel, ma anche una lista completa dei processori Raptor Lake, che trovare riportata in calce.

La lista ci spiega che la sotto-serie "K", quella pensata per l'overclock della CPU, comprenderà tre processori, ovvero l'Intel Core i9-13900K, l'Intel Core i7-13700K e l'Intel Core i5-13600K. Accanto a questi, poi, ci saranno come sempre i prodotti della serie "standard", cioè senza alcun suffisso aggiuntivo, e quelli della serie "F", che dovrebbero puntare al risparmio energetico. Per semplicità, di seguito vi riportiamo i dati delle CPU pubblicati da Extreme Player:

Intel Core i3-13100: 4 P-Core + 0 E-Core, 12 MB di Cache, 3,4 GHz di clock base e TDP di 60 W.

Intel Core i5-13400: 6 P-Core + 4 E-Core, 20 MB di Cache, 2,5 GHz di clock base e TDP di 65 W.

Intel Core i5-13500: 6 P-Core + 8 E-Core, 24 MB di Cache, 2,5 GHz di clock base e TDP di 65 W.

Intel Core i5-13600: 6 P-Core + 8 E-Core, 24 MB di Cache, 2,7 GHz di clock base e TDP di 65 W.

Intel Core i5-13600K: 6 P-Core + 8 E-Core, 24 MB di Cache, 3,5 GHz di clock base e TDP di 125 W .

. Intel Core i5-13600KF: 6 P-Core + 8 E-Core, 24 MB di Cache, 3,5 GHz di clock base e TDP di 125 W.

Intel Core i7-13700: 8 P-Core + 8 E-Core, 30 MB di Cache, 2,1 GHz di clock base e TDP di 65 W.

Intel Core i7-13700F: 8 P-Core + 8 E-Core, 30 MB di Cache, 2,1 GHz di clock base e TDP di 65 W.

Intel Core i7-13700K: 8 P-Core + 8 E-Core, 30 MB di Cache, 3,4 GHz di clock base e TDP di 125 W.

Intel Core i7-13700KF: 8 P-Core + 8 E-Core, 30 MB di Cache, 3,4 GHz di clock base e TDP di 125 W.

Intel Core i9-13900: 8 P-Core + 16 E-Core, 36 MB di Cache, 2,0 GHz di clock base e TDP di 65 W.

Intel Core i9-13900F: 8 P-Core + 16 E-Core, 36 MB di Cache, 2,0 GHz di clock base e TDP di 65 W.

Intel Core i9-13900K: 8 P-Core + 16 E-Core, 36 MB di Cache, 3,0 GHz di clock base e TDP di 125 W.

Intel Core i9-13900KF: 8 P-Core + 16 E-Core, 36 MB di Cache, 3,0 GHz di clock base e TDP di 125 W.

Vi invitiamo in ogni caso a prendere il leak con le dovute cautele, in attesa di una conferma ufficiale da parte di Intel. In ogni caso, i processori Intel Raptor Lake saranno lanciati tra circa un mese, nel corso dell'evento Intel Innovation del 27 settembre, e dovrebbero arrivare sul mercato nella prima metà del mese di ottobre.