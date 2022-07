Intel, CPU molto recenti passano al supporto Legacy: meno aggiornamenti in vista?

L'attesa per i processori Intel di tredicesima generazione è prossima a concludersi con la possibile data di lancio di Raptor Lake trapelata giusto da qualche giorno. In questo contesto di forte rinnovamento, però, ci sono novità per i possessori di "vecchie" CPU.

Infatti, Intel ha spostato il supporto per i processori dalla sesta alla decima generazione sulla branca Legacy, vale a dire con aggiornamenti meno frequenti ma se necessario comunque determinanti.

Questa mossa andrà a differenziare il vecchio dal nuovo corso del produttore americano, che dal lancio di Alder Lake ha posto le basi per una vera e propria rivoluzione nel mercato consumer, con l'architettura ibrida dei suoi processori di dodicesima generazione e l'approdo delle sue prime GPU da gaming discrete.

A partire dalla build 31.0.101.3222 dei driver grafici, quindi, il supporto alla grafica integrata per Comet Lake, Kaby Lake e Skylake passa definitivamente a Legacy, lasciando nella proposta tradizionale solo il supporto relativo a Rocket Lake, Alder Lake e DG1 da una parte e per Alder Lake e Intel ARC dall'altra.

Nel frattempo, ricordiamo che nelle ultime giornate Intel e MediaTek hanno firmato una partnership storica con il team blu che si vedrà interpellato dal gigante asiatico nella produzione di chip in outsourcing per garantire qualità e reperibilità per le proprie tecnologie.