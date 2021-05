Intel, le CPU Tiger Lake sbarcano anche su desktop: ecco la nuova gamma

Nel clamore generato dai nuovi processori Tiger Lake-H di undicesima generazione su nodo a 10 nanometri, Intel ha ultimato lo sviluppo di una nuova linea di CPU destinate a soluzioni Small Form Factor dalle prestazioni enthusiast e NUC di nuova generazione.

Stiamo parlando della serie Intel Tiger Lake-B, processori basati sempre sul nodo a 10 nanometri SuperFin con architettura Willow Cove. I chip in dirittura d'arrivo sarebbero quattro ed entreranno a far parte curiosamente della lineup desktop insieme ai processori Intel Rocket Lake-S con architettura Cypress Cove.

Le soluzioni pensate da Intel per questo particolare segmento sono:

Intel Core i9-11900KB

Il flagship della gamma è ovviamente un i9. Porta in dote 8 Core e 16 Thread, un clock di base di 3.30 GHz e può spingersi fino a 5.30 GHz sfruttando le tecniche di boost di Intel. Il tutto all'interno di una CPU con un TDP di appena 65W in PL1.

Intel Core i7-11700B

Anche in questo caso i Core a disposizione saranno 8 con 16 Thread a corredo. Moltiplicatore presumibilmente bloccato, 100 MHz in meno sulle frequenze di base rispetto al top di gamma per un totale di 3.20GHz e Velocity Boost che consente di spingere anche qui fino a 5.30 GHz. TDP 65W.

Intel Core i5-11500B

Il medio gamma della famiglia si mantiene sul TDP di 65W, pur rinunciando a 2 Core. Come del resto gli altri i5 di questa generazione sia mobile che desktop, siamo di fronte a una CPU a 6 Core e 12 Thread, 3.30 GHz di base e boost a più livelli che può arrivare anche in questo caso a 5.30GHz grazie al Velocity Boost.

Intel Core i3-11100B

Il piccolo di casa è la vera sorpresa dell'anno. Si tratta infatti del primo i3 di questa generazione ma anche della prima opzione a 4 Core e 8 Thread per sistemi desktop Intel del 2021.

In tutti e quattro i casi viene suggerito il supporto fino a 128GB di RAM DDR4-3200 e sono dotati di grafica Intel Iris Xe. I nuovi Tiger Lake-B sfrutteranno il socket LGA 1200 e saranno dunque upgradabili.